Rückkehr der Bettwanzen: So werden Sie die Parasiten wieder los!

Bettwanzenstiche führen zu Quaddeln bis zu Allergien

Die fünf Millimeter großen Parasiten kommen nachts aus den Ritzen ihrer Verstecke ins Bett, spüren die Wärme des menschlichen Körpers, krabbeln auf die Haut und stechen zu. Sie saugen Blut, bis sie satt sind. Meist stechen sie mehrmals. Aus den Stichen entstehen juckende, manchmal eitrige Pusteln. Bei empfindlichen Personen können sie sogar großflächige Hautinfektionen, starke allergische Reaktionen und Asthmaanfälle auslösen.

Man erkennt einen Befall mit Bettwanzen an den Stichen. Sie sind meist in einer Reihe oder in einer Gruppe angeordnet und jucken stark. Bettwanzen sind ein bis sieben Millimeter lang und rötlich-braun. Sie sind nachtaktiv und lichtscheu. Sie verbreiten einen bittersüßen Mandelgeruch.

Bettwanzen im Gepäck

Aufpassen muss derjenige, der im Ausland war und dort merkwürdige, dicht beieinandersitzende Stiche hat. Er sollte daran denken, dass es sich bei den Stichen um Wanzen handeln könnte. Denn sonst kann es ihm passieren, dass er die Parasiten mit seinem Koffer nach Hause einschleppt. Wie viele Tiere hier ankommen, weiß niemand. Die Plage ist nicht meldepflichtig. Oft werden Wanzenstiche nicht erkannt und mit Mücken oder Flohstichen verwechselt.

Wanzen übertragen keine Krankheiten

Wanzen sind zwar ekelerregend, können aber keine Krankheiten übertragen, obwohl Forscher in den Parasiten verschiedene Erreger wie Hepatitis B, C oder HIV nachgewiesen haben.

Bettwanzen - das kann man gegen sie tun

Wenn Sie in einem Hotel übernachten, kontrollieren Sie das Hotelbett mit einer Taschenlampe und am besten mit einer Lupe: Finden Sie in den Ritzen zwischen den Matratzen, am Bettgestell oder unter der Matratze Bettwanzen oder Spuren wie durchsichtige Häutungsreste oder Kot (kleine schwarze Punkte und Kreise), verlassen Sie das Zimmer und verlangen Sie ein anderes. Es ist übrigens egal, welcher Sterneklasse Ihr Hotel angehört: Auch von Luxushotels wie dem New Yorker Waldorf Astoria wurden bereits Befälle gemeldet. Stellen Sie Ihren Koffer nie auf Boden oder Bett und untersuchen Sie ihn bei der Abreise auf Bettwanzen. Erst dann sollten Sie Ihre Kleidung wieder in den Koffer einräumen.