An wen geht der diesjährige Nobelpreis für Chemie?

2017 durften sich die drei Forscher Jacques Dubochet aus der Schweiz, der Brite Richard Henderson und der mittlerweile in den USA tätige, in Deutschland geborene Joachim Frank über den Nobelpreis für Chemie freuen. Die drei Wissenschaftler wurden für die Entwicklung der sogenannten Kryo-Elektronenmikroskopie geehrt. Sie dient dazu, Biomoleküle besser und einfacher sichtbar zu machen.

Nur vier Frauen unter den 177 Nobelpreisträgern für Chemie

Seit der ersten Nobelpreis-Verleihung im Jahr 1901 wurde der Nobelpreis für Chemie 109 mal vergeben. Ausgezeichnet wurden seither 177 Forschende – darunter waren bisher nur vier Frauen: Die erste war Marie Curie, die ihren zweiten Nobelpreis 1911 für die Entdeckung der Elemente Radium und Polonium erhielt. Ihr folgte als zweite Nobelpreisträgerin für Chemie ihre Tochter, Irène Joliot-Curie. Wie ihre Mutter wurde sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Frédéric 1935 für ihre Forschungen im Bereich radioaktiver Elemente geehrt.

Erst 1964 wurde erneut eine Frau ausgezeichnet: die britische Biochemikerin Dorothy Crowfoot Hodgkin für ihre Analyse der Struktur des Vitamins B 12. Als bisher letzte Frau bekam 2009 die israelische Strukturbiologin Ada Yonath den Preis für die Erforschung zur Struktur und Funktion des Ribosoms.

Erster Chemie-Nobelpreis an deutschen Forscher

1902 hatte zum ersten Mal ein deutscher Forscher die Auszeichnung erhalten: Hermann Emil Fischer, der als einer der Begründer der Biochemie gilt und für seine wegweisenden Arbeiten auf dem Gebiet der Zuckerchemie geehrt wird.

Gut Ding will Weile haben

Dass manche Forscher lange auf der Nominierungsliste stehen, bis sie schließlich doch auserkoren werden, zeigt das Beispiel von Walther Hermann Nernst. 19 Jahre lang wurde der Physiker und Chemiker als Nobelpreis-Kandidat gehandelt – schließlich erhielt er 1920 die Auszeichnung für seine thermochemischen Arbeiten.

Zweimal geehrt: Frederick Sanger

Bisher hat nur ein Wissenschaftler den Nobelpreis für Chemie zweimal erhalten: der Brite Frederick Sanger. Er wurde 1958 für seine Entschlüsselung des Eiweißes Insulin geehrt. Damit hatte er den Weg für ein neues Forschungsfeld geebnet und Insulin konnte künstlich hergestellt werden. 22 Jahre später wurde ihm die Ehre erneut zuteil, dieses Mal gemeinsam mit Paul Berg und Walter Gilbert. 1980 erhielt er den Preis für eine Methode der DNA-Sequenz-Entschlüsselung.

Wer sich in diesem Jahr über diesen Nobelpreis und die neun Millionen schwedischen Kronen, umgerechnet rund 869.000 Euro, freuen darf, wird die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt geben. Der Preis wird wie alle Nobelpreise, am Todestag des Stifters, den 10. Dezember, überreicht.