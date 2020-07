04.07.2020, 09:40 Uhr

An der OTH werden jetzt Motorsport-Ingenieure ausgebildet

Die nächste Generation von Formel-Technikern kommt vielleicht aus der Oberpfalz: Im Herbst startet an der OTH Amberg-Weiden der Studiengang "Motorsport Engineering". Ähnliche Studiengänge gibt es bisher in Europa nur in Oxford und Stralsund.