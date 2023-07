Was hilft gegen Ameisen in Haus und Garten?

Ob ein Picknick auf dem Rasen oder ein kurzes Päuschen auf einem Mäuerchen – in wenigen Sekunden sind die ersten Krabbler da, die dann auch gerne die menschlichen Gliedmaßen erklimmen. Wenn es dabei nur bei einem Kribbelgefühl bliebe. Aber manche Begegnungen mit Ameisen sind auch schmerzhaft, denn manche Arten können stechen, beißen oder einen mit Ameisensäure anspritzen.

Ameisen können stechen, beißen und Ameisensäure versprühen

Wenn Ameisen sich bedroht fühlen, wehren sie sich. Auf welche Art und Weise – das hängt von ihrer Art ab. Die rote Gartenameise zum Beispiel hat einen Stachel, mit dem sie schmerzhaft zustechen kann. Andere Ameisenarten wie die Blattschneiderameisen können aufgrund ihrer kräftigen Mundwerkzeuge ordentlich zubeißen.

Nur ein Teil der rund 200 in Deutschland bekannten Ameisenarten produzieren sogenannte Ameisensäure - wie zum Beispiel die Waldameisen oder die schwarze Wegameise, die auch im heimischen Garten unterwegs ist. Diese können sie zur Abwehr von Gegnern oder um ihre Beute zu überwältigen versprühen. Das kann ganz schön brennen – vor allem, wenn das Ganze in eine bereits vorhandene Wunde gelangt. In dem Fall sollte man die Stelle desinfizieren.