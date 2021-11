Ambrosia: Verstärkt der Klimawandel Allergien?

Die aus Nordamerika eingeschleppte Pflanze Ambrosia ist für Allergiker eine große Bedrohung. Seit Jahren breitet sich das "Beifußblättrige Traubenkraut" weiter aus. Die Pollen sind aggressiv und klein, deshalb dringen sie besonders tief in die Lunge ein. Eine einzige Pflanze kann bis zu eine Milliarde Pollenkörner produzieren. Die Folge können schwere Allergien sein - mit verstopfter Nase, Niesanfällen, tränenden Augen und auch schweren Asthma-Anfällen.

Ambrosia-Bestände wachsen seit Jahren weiter

Der Biologe Stefan Nawrath macht sich deshalb große Sorgen. In seinen Augen begreifen die Menschen gar nicht, welche Gefahr von dieser Pflanze ausgeht. Man müsse jetzt handeln, wo noch eine Chance bestehe, diese Bestände vor einer unkontrollierten Ausbreitung in den Griff zu bekommen. Nawrath hat eine Mission: Er will den Siegeszug von Ambrosia stoppen.

Im Auftrag des Freistaates Bayern fährt Stefan Nawrath deshalb zwei Mal im Jahr quer durchs Bundesland. Im Sommer, zur Blütezeit, hält er an Straßenrändern und Äckern Ausschau nach Ambrosia. Wenn er die Pflanzen entdeckt, bittet er den Eigentümer der Fläche, die Gemeinde oder die Stadt, die Bestände zu vernichten - dazu verpflichtet sind sie aber nicht. Jetzt im Herbst überprüft er dann, ob die Bestände tatsächlich weg sind.

Eigentümer entfernen Ambrosia oft nicht

Gerade ist er auf dem Weg nach Alzenau im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg. Dort hat er im Frühjahr am Rand eines Maisfeldes 150 Ambrosien gesichtet. Lange suchen muss der Biologe nicht. Die Pflanzen wurden nicht entfernt, stattdessen sind sie auf eine Größe von 1,20 Metern gewachsen. Jede Pflanze habe wohl mehrere hundert Samen gebildet, nächstes Jahr könnten hier deshalb noch mehr stehen. Er ist frustriert, denn es sei eine Sache von einer halben Stunde, die Ambrosia hier zu bekämpfen. Aber die Eigentümer machen bei sehr vielen Beständen nicht mit.

Mehr als 500 Bestände sind ihm in Bayern bekannt. Tendenz: steigend. Er wünscht sich ein Gesetz, das Eigentümer und Gemeinde dazu verpflichtet, gefundene Bestände zu vernichten.

Klimawandel begünstigt Ambrosia

Doch wie konnte es eigentlich soweit kommen? Eigentlich sollte Ambrosia in Deutschland nicht besonders gut wachsen, geschweige denn sich groß verbreiten, zumindest dachte man das im 19. Jahrhundert, als die Samen aus dem trocken-warmen Süden der Vereinigten Staaten eingeschleppt wurden. Doch mittlerweile hat sich in Deutschland ein Klima etabliert, in dem sich die Pflanze wohlfühlt. Fast überall in Europa leiden heute Menschen unter ihren Pollen.

Wie sehr uns Allergien schon jetzt zusetzen, weiß Claudia Traidl-Hoffmann. Sie ist Direktorin für Umweltmedizin am Universitätsklinikum Augsburg. Ihr zufolge leiden schon 40 Prozent der Deutschen an einer Form von Allergie. Das sei die Volkskrankheit Nummer eins, sagt die Allergologin. Wegen der benötigten Medikamente und der Arbeitsausfälle verursachen Allergien in der EU jedes Jahr etwa 150 Milliarden Euro, sagt Traidl-Hoffmann.

Klimawandel begünstigt Allergien

Dass der Klimawandel neben abschmelzenden Polkappen, Unwettern und Hitzewellen auch die Situation für Allergiker verschärft, davon ist Claudia Traidl-Hoffmann fest überzeugt. Mitte des Jahres ist ihr Buch erschienen mit dem Titel: "Überhitzt: Die Folgen des Klimawandels für unsere Gesundheit". Darin macht sie klar: Was bisher für Allergien galt, gilt nicht mehr. Die Pollen fliegen früher und länger im Jahr. Mittlerweile hat Traidl-Hoffmann Patienten, die bereits im Januar unter Heuschnupfen leiden und bis sehr spät ins Jahr nicht richtig durchatmen können.

Früh beginnt die Pollensaison mit der Birke und Esche und dauert nun mit Ambrosia bis spät in den Herbst hinein. Vor allem für Menschen mit multiplen Allergien hat sich die Leidenszeit verlängert — im Vergleich zu den vergangenen fünf Jahrzehnten um zwei Wochen. Grund sind die milderen Winter, die wärmeren Frühjahre und die trockeneren Sommer. In besonders warmen Wintern wie etwa 2006/ 2007 blühte etwa der Haselnussstrauch ganze zwei Monate früher als sonst.

CO2 macht Pollen aggressiver

Doch neben den wärmeren Temperaturen spielen zwei weitere Faktoren eine wichtige Rolle: Auch die Menge und die Aggressivität der Pollen nimmt derzeit zu. Denn CO2 wirkt wohl wie ein Dopingmittel für manche Pflanzen: Eine höhere Kohlendioxidkonzentration verstärkt die Fotosynthese. Gerade bei Ambrosia werden die Blätter und Blüten dadurch deutlich größer und produzieren auch mehr Pollen. Und die Schadstoffe in der Luft machen sie aggressiver. Claudia Traidl-Hoffmann geht von einem massiven Anstieg der Allergien in den nächsten 30 Jahren aus.

Umweltmedizinerin Claudia Traidl-Hoffmann sieht vor allem zwei Strategien im Kampf gegen Allergien. Am wichtigsten ist es ihr zufolge, den Klimawandel soweit wie möglich abzumildern, um die Ausbreitung von Allergie-auslösenden Pflanzen und die Aggressivität von Pollen zu reduzieren. Außerdem dürften keine Bäume, deren Pollen Allergien auslösen, mehr gepflanzt werden, also etwa Birken oder Haselnusssträucher. Vor allem Städte stünden bei der Planung von Parks und Freizeitanlagen in der Pflicht, mit bewusster Bepflanzung Verantwortung zu übernehmen.