Alzheimer: Übertragung ist möglich

Ansteckend wie zum Beispiel eine Grippe ist Alzheimer nicht. Das belegt auch die aktuelle Studie von John Collinge, Professor für Neurologie am UCL, erschienen in der Fachzeitschrift Nature. Aber sie zeigt, wie die Volkskrankheit Alzheimer, an der allein in Deutschland 1,2 Millionen Menschen leiden, funktioniert.

Falsch gefaltete Eiweiße

John Collinge ist Experte für die Creutzfeldt-Jacob-Krankheit, die hirnschädigende Erkrankung, die wahrscheinlich von BSE-Rindern auf den Menschen übertragen wird. Bei Creutzfeld-Jacob wirken falsch gefaltete Eiweiße, sogenannte Prionen, in einer Art Kettenreaktion. Benachbarte, gesunde Eiweiße im Gehirn werden ebenfalls falsch gefaltet. Diese Prionen können übertragen werden - etwa durch Injektion oder, indem man sie isst.

Funktioniert Alzheimer ähnlich wie BSE?

Collinges Studie zeigt: Auch bei Alzheimer gibt es falsch gefaltete Eiweiße, die sogenannten Beta-Amyloide, kurz Abeta. Auch diese können durch Injektion übertragen werden, zumindest bei speziellen Labormäusen. John Collinge und Kollegen sind quasi auf Umwegen zu ihren Ergebnissen gekommen. Eigentlich haben sie eine spezielle Form von Creutzfeldt-Jacob untersucht, die durch verunreinigte Wachstumshormone, die bis 1985 aus menschlichen Hirnanhangsdrüsen hergestellt wurden, verursacht wurde. Als sie vor drei Jahren acht verstorbene dieser Creutzfeldt-Jacob-Patienten untersucht hatten, stellten sie fest: Sechs von ihnen hatten nicht nur Prionen, sondern auch Abeta-Protein-Ablagerungen.

Beweise für Übertragungsweg

Die Studie beweist vor allem die Hypothese, dass ein paar wenige Wachstumshormon-Proben kontaminiert waren. Und sie zeigt die Wirkungsweise von Alzheimer - und das könnte sogar ein Hoffnungsschimmer für künftige Therapien sein.