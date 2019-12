Alternativen für umweltschädigendes Streusalz gesucht

1. Streusalz

Streusalz ist das Mittel, das am Besten funktioniert. Es taut den Schnee und das Eis ab und verhindert so Glätte. Das Problem: Wenn das Salz in die Umwelt gelangt, kann es die Natur schädigen. So sterben zum Beispiel kleine Wurzeln von Bäumen ab. Im Sommer merkt man das dann daran, dass solche Bäume schnell braune Blätter tragen, weil sie zu wenig Wasser aufnehmen können.

In Ortschaften wird Streusalz verwendet, wenn das Schmelzwasser in die Kanalisation abfließen kann, also auf Autostraßen. Für Rad- und Gehwege ist Streusalz oft verboten, weil das Salz in die Grünflächen transportiert wird.

2. Salzsole statt Salzkörnchen

Viele Gemeinden nutzen Salz, das in Wasser aufgelöst wurde: Sole. Der Vorteil: Schon eine 5-prozentige Salzsole hat eine gute Wirkung und könnte so auch ausnahmsweise auf Radwegen verwendet werden. Und sie kann sogar vorbeugend aufgebracht werden. Momentan mischen die Betriebe ihre Sole noch selbst, doch es gibt auch schon erste Versuche, gereinigte Restsole - zum Beispiel aus der Produktion von Essiggurken - dafür zu verwenden.

3. Ameisensäure-Salze gegen Eis

Flughäfen setzen schon seit geraumer Zeit sogenannte Formianten ein – das sind Salze aus Ameisensäure.

"Sie sind aber um das zehnfache teuer, wirken aber ähnlich, also schmelzen das Eis oder den Schnee." Maike von Harten, TU Dresden

Die Verkehrsökologin forscht zu effizientem Winterdienst auf Radwegen. Der Vorteil von Formianten: Sie sind besser für die Umwelt. Aber für den normalen Winterdienst in einer größeren Stadt wahrscheinlich zu teuer, weil sie aufwändig hergestellt werden müssen.

4. Kaliumcarbonat als Salzersatz

Die Stadt Sonthofen möchte diesen Winter Kaliumcarbonat ausprobieren – das ist ebenfalls ein Salz und zwar aus der Kohlensäure. Es ist umweltfreundlicher und hat den Vorteil, dass es Fahrräder und Autos nicht rosten lässt. Aber es ist genau wie Ameisensäure-Salze sehr viel teurer als herkömmliches Salz.

5. Split und Sand

Wenn man den Schnee schon nicht schmelzen kann, kann man ihn wenigstens weniger rutschig machen. Der Klassiker hier: Split. Grundsätzlich eine bewährte Idee – aber nicht ideal:

"Wenn der Schnee dann matschig wird, sinkt in dem Fall dann unser Split nach unten, und wir müssen von vorne anfangen, das Ganze zu bestreuen. Gleiches gilt natürlich, wenn neuer Schnee drauf fällt." Sven Lißner, Verkehrsökologe, TU Dresden:

Dieselben Probleme gibt es auch, wenn man Sand ausstreut. Auch Holzspäne helfen nicht weiter, sie können den Weg sogar noch glatter machen, weil sie Schmelzwasser aufnehmen und dann, wenn es wieder kälter wird, vereisen. Darüber hinaus verstopfen Holzspäne die Kanalisation und sind in vielen Kommunen gar nicht erlaubt.

6. Blähton statt Split

Es sieht aus wie das Granulat im Pflanzenkübel – Blähton – und auch damit gibt es Erfahrungen beim Winterdienst. Der Vorteil: Die Kügelchen sind sehr leicht, sinken also nicht so schnell ab, wenn es taut.

"Ein Nachteil ist allerdings, weil er so leicht ist, ist er relativ anfällig für Wind. Also wenn vorbeifahrende Lkws zu schnell sind, sage ich mal, und so eine Windschleppe hinter sich herziehen, dann hat man das Problem, dass der Blähton sehr schnell verweht werden kann." Sven Lißner, Verkehrsökologe, TU Dresden

Immerhin: Im Gegensatz zu Split muss man ihn im Frühjahr nicht aufkehren, er wird unter den Schritten der Passanten oder den Reifen der Fahrzeuge einfach zerpulvert und ist ungefährlich für die Umwelt.

7. Fazit

Umweltfreundlich, billig und effizient gleichzeitig geht nicht. Und der umweltfreundlichste Vorschlag wäre auch gleich der teuerste, sagt Sven Lißner von der TU Dresden.

"Es gibt ja auch die Möglichkeit, einen Radweg 'schwarz' zu räumen, das heißt, man schiebt zuerst den Schnee weg und fährt dann mit einem Bürstenfahrzeug hinterher, dass dann überhaupt keine Rückstände von Schnee oder Eis oder ähnlichem auf dem Geh- oder dem Radweg bleiben, dann hätte man das Problem relativ bleibend gelöst, kostet natürlich Einsatz von Personal und Arbeitszeit." Sven Lißner, Verkehrsökologe, TU Dresden

Mehr zum Forschungsprojekt "effizienter Winterdienst auf Radwegen" der TU Dresden, das im Rahmen des "Nationalen Radverkehrsplans" gefördert wird.