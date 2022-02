"Als ob der Körper zerfällt": ME/CFS-Kranke hoffen auf Forschung

Es gibt nichts, was ihn nicht erschöpft. Schon Duschen ist anstrengend, sagt Severin Holzapfel. Der 26-Jährige aus dem Nürnberger Land kann weder arbeiten noch seinen Alltag alleine bewältigen. Wenn er sich überfordert, werden die Symptome noch schlimmer. Dann liegt er im Bett. Spürt, wie sein Körper kämpft. "Als würde er zerfallen", beschreibt es Severin. Die Erkrankung ME/CFS (Myalgische Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrom) hat sehr viele neurokognitive und immunologische Symptome. Sie reichen von ausgeprägter körperlicher Schwäche über Konzentrationsprobleme bis Gelenk- und Muskelschmerzen. Umgangssprachlich wird ME/CFS oft als Erschöpfungssyndrom bezeichnet, obwohl es viel mehr ist. Es macht ein normales Leben unmöglich.

Severin wünscht sich mehr Forschung

Viele Stunden verbringt Severin Holzapfel im Bett oder auf dem Sofa. Er muss Kraft sammeln. Zum Beispiel für dieses Interview, das ihn sichtlich anstrengt. Aber es ist ihm wichtig, über ME/CFS zu sprechen. Er will seine Krankheit bekannter machen. Mit einer Petition wurden kürzlich genügend Stimmen gesammelt, damit nun eine Anhörung im Deutschen Bundestag stattfindet. Darin geht es um mehr Aufklärung und Forschungsförderung sowie eine bessere Versorgung von Betroffenen. Denn seitdem ME/CFS von der Weltgesundheitsorganisation 1969 als neuroimmunlogische Erkrankung anerkannt worden ist, wurde sie kaum erforscht. Dabei leiden in Deutschland rund 250.000 Menschen darunter, weltweit sind es etwa 17 Millionen. Über die Ursachen ist wenig bekannt, Auslöser könnten das Epstein-Barr-Virus oder eine Influenza sein. Es gibt auch Hinweise auf eine Autoimmunerkrankung und eine Stoffwechselstörung.

Medikament BC 007 gibt Betroffenen Hoffnung

"Ich bin mittelschwer betroffen", sagt Severin Holzapfel. Er kann wenigstens aufstehen. Andere kommen gar nicht aus dem Bett. Bislang gibt es in der Medizin nichts, was ihnen hilft. Die einzige Therapie sei bislang der eigene Umgang mit der Krankheit, erklärt Severin. Der 26-Jährige schont sich und achtet auf seine Ernährung. "Man ist vielfach damit beschäftigt, für sich selbst zu sorgen. Es betrifft alle Lebensbereiche, auch das Essen. Es hat einen sehr großen Einfluss darauf, wie es mir an einem Tag gehen kann." Seit Kurzem gibt es einen Hoffnungsschimmer für Severin Holzapfel und andere Betroffene: Ein Medikament mit dem Namen BC 007.