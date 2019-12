Alles eine Frage des männlichen Humors

Der Regisseur Helmut Dietl sagte einmal: Humor hat viel mit dem Verstand zu tun. Wenn es aber nach einer neuen Studie geht, hängt der Witz einer Person auch mit dem Geschlecht zusammen. Publiziert wurde diese im Journal of Research in Personality. Bei dem Ergebnis könnte der einen oder anderen Frau das Lachen vergehen, denn es lautet: Männer sind witziger als Frauen.

28 Studien über die "Fähigkeit zur Humorproduktion"

In seiner Untersuchung zum Thema "Geschlechterunterschiede bei der Fähigkeit, Humor zu produzieren" untersuchte der Wissenschaftler Gil Greengross insgesamt 28 Studien mit mehr als 5.000 Teilnehmern. Diese stammten aus den Jahren 1976 und 2018 und testeten die humoristische Art der Probanden.

In den verschiedenen Tests mussten Männer und Frauen (gleich viele) Cartoons ausfüllen und Bilder mit Unterschriften versehen. Eine Jury bewertete anschließend den Witz, ohne dass sie wusste, ob der Witz von einer Frau oder einem Mann stammt. Insgesamt kamen die einzelnen Studien jeweils zu unterschiedlichen Ergebnissen: Mal waren die Frauen witziger, mal die Männer. Mal schnitten beide gleich gut oder in diesem Fall auch witzig genug ab. In der neuen Gesamtauswertung aller Studien von Greengross lagen jedoch, wenn auch geringfügig, die Männer eine Nasenspitze vorn. Dies läge, so der Wissenschaftler, an ihrer erhöhten "Fähigkeit zur Humorproduktion", also an der Fähigkeit lustige Bemerkungen zu machen, lustige Ideen zu erfinden und andere zum Lachen zu bringen.

Humor ist laut Studie wichtiger Faktor bei der Partnerwahl

Das Ergebnis bedient vermeintlich einen Stereotyp, ist aber laut Greengross evolutionsbiologisch begründbar. Der Forscher versteht nämlich die männliche "Fähigkeit zur Humorproduktion", kurz HPA, als wichtiges Indiz in der Partnerwahl: Neben den Faktoren Sprache, Kunst und Sport lässt auch der Humor Männer bei Frauen attraktiver erscheinen. Und diese sollen in der Partnerwahl deutlich wählerischer sein als das männliche Geschlecht.

Greengross vermutet somit Balzrituale hinter dem Phänomen des Humors. Um attraktiver zu wirken und die Konkurrenz blass erscheinen zu lassen, ist der Druck, besonders lustig zu wirken, bei den Männern hoch: Man(n) will eben lustiger als die Rivalen sein. Denn Humor zeugt aus evolutionsbiologischer Sicht von geistiger Fitness. Und wer geistig und körperlich fit ist, zeigt seine "genetische Qualität" als möglicher Paarungspartner, so Greengross.

Weiter erklärt er, dass Frauen weniger Druck haben, mit Humor zu überzeugen. Denn während Männer eher Partnerinnen suchen, die über ihre Witze lachen, wünschen sich Frauen eher einen Partner, der sie zum lachen bringt.