Alles Bio - auch bei Plastik: Hof treibt Forschung voran

Bio-Polymere sind jene Kunststoffe, die vor allem auf Erdöl verzichten. Sie sind außerdem entweder biologisch abbaubar oder werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, erklärt Lucas Großmann, stellvertretender Leiter des Instituts für Biopolymehr-Forschung (ibp) an der Hochschule Hof. Die ökologische Alternative zum Erdöl ist Stärke – zum Beispiel aus Mais, Kartoffeln oder auch Zuckerrohr.

Biokunststoff-Folien in der Landwirtschaft

Erst vor vier Jahren gegründet, sei das Hofer Institut mit rund 30 Wissenschaftlerinnen, Ingenieuren und Technikern inzwischen federführend in Nordbayern in Sachen Bio-Kunststoffe, so Großmann. Ein Schwerpunkt der angewandten Forschung liegt auf dem Einsatz von Kunststoff-Folien in der Landwirtschaft. Da wurden zusammen mit Firmen aus Mittel- und Oberfranken auch bereits Prototypen hergestellt:

"Da geht es um Silage-Folien. Da kann die biologische Abbaubarkeit ein großer Vorteil sein: wenn man zum Beispiel die Folien sieht, die am Wegesrand rumliegen." Lucas Großmann, Institut für Biopolymer-Forschung Hof

In den Hofer Laboren tüftelt ein Team aktuell zum Beispiel auch an Produkten für die sogenannte Aquaponik – also die Aufzucht von Fischen oder Garnelen. Weitere Einsatz-Möglichkeiten der Bio-Kunststoffe sind zum Beispiel Schuhsohlen, Spielzeug oder Verpackungsmaterial für den Getränke-Sixpack.

Im Gespräch mit dem jungen Team spürt man einen starken Pioniergeist. Gemeinsam betreten sie Neuland, sagt etwa die wissenschaftliche Mitarbeiterin Christin Baumgart: Das Thema Bio-Kunststoffe habe während ihres Studiums der Kunststoff-Chemie an der Universität Bayreuth vor wenigen Jahren noch keine Rolle gespielt.

Viele Anforderungen an Bio-Plastik

Inzwischen sind die Fragestellungen sehr vielfältig. Neben dem Pluspunkt der biologischen Abbaubarkeit müssen die Kunststoffe aus Stärke oder Milchsäure auch die üblichen Qualitätskriterien erfüllen. Da geht es zum Beispiel auch um die Beständigkeit gegenüber Tageslicht. "UV-Strahlen bauen Kunststoff ab – egal, ob Bio-Kunststoff oder Nicht-Biokunststoff. Aber bei den Bio-Kunststoffen geht es schneller", erklärt der Physiker David Krieg. Wichtig ist zum Beispiel auch die Stabilität - da habe sich zum Beispiel Flachs zur Verstärkung des Bio-Kunststoffs bei ersten Projekten im Automobil-Bereich durchaus als Alternative zu Carbon gezeigt, so Institutsleiter Professor Michael Nase.

Kaffeesatz und Biertreber können helfen

Aktuell untersucht das Team der Hochschule Hof als sogenannte stabilisierende Additive zum Beispiel auch Kaffeesatz oder Biertreber. Bisher wird dieses Abfallprodukt aus Malz für die Rinder-Fütterung eingesetzt. Aber auch bei den Bio-Kunststoffen zeigen sich Einsatzmöglichkeiten.

"Wir haben auch schon einen Bierkasten aus Bio-Kunststoff gespritzt. Wir haben das Know-How. Es fehlt noch der Absatz." David Krieg, Institut für Biopolymer-Forschung Hof

Hilfe für mittelständische Firmen aus der Region

Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft ist ein wichtiger Aspekt der Hofer Forscherinnen und Forscher. Bei einer Biokunststoff-Tagung der Hochschule Hof am Mittwoch und Donnerstag liegt der Fokus auf dem intensiven Austausch vor allem mit kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das Interesse ist durchaus vorhanden: Rund 200 Teilnehmer aus ganz Deutschland, aber auch aus Südamerika und Asien sind bei der Online-Tagung dabei.

Seit rund 20 Jahren wird an Bio-Kunststoffen geforscht – nun sei die Zeit reif, so Institutsleiter Luca Großmann: "Die Entwicklung beschleunigt sich gerade sehr stark. Das merkt man jetzt zum Beispiel an Produktionskapazitäten, an Produkten, die auf den Markt kommen. Wir als Institut haben tatsächlich noch nicht so viele Produkte auf den Markt gebracht. Weil da stecken die Firmen aus der Region eher noch in den Kinderschuhen. Aber man muss den Wechsel langsam schaffen und jetzt die Grundlagen legen, damit man in fünf, sechs oder zehn Jahren ausreichend Wissen hat."

Beim Fensterbau sind Bio-Kunststoffe noch Zukunftsmusik

Da stimmt auch Anja Wachter zu. Die promovierte Chemikerin ist für Forschung und Entwicklung bei der Firma Gealan Fenstersysteme im Einsatz. Das Unternehmen aus Oberkotzau bei Hof ist einer der führenden Hersteller von Profilen für Fenster und Türen. Und da sind die Anforderungen an Biokunststoffe besonders hoch: Die Rahmen aus verschiedenen Komponenten müssen unter anderem der Witterung trotzen und stoßfest bleiben. Außerdem erwarte der Verbraucher unterschiedliche Farbvarianten.

"Es gibt noch viel zu tun. Momentan geht es eher um die kurzlebige Anwendung zum Beispiel bei Verpackungen. Aber ein Fensterrahmen soll Jahrzehnte halten." Anja Wachter, Gealan-Fenstersysteme Oberkotzau

Auch Recycling ist ein Forschungsschwerpunkt

Beim Thema Nachhaltigkeit setzt das mittelständische Unternehmen seit rund 20 Jahren vor allem auf die Wiederverwertung alter Fensterrahmen. Rund 100.000 Tonnen Kunststoff verarbeitet die Firma jährlich - aktuell liege die Recycling-Quote bei 30 Prozent. Die soll in den nächsten Jahren auf 50 Prozent gesteigert werden, so Anja Wachter. Und auch da sieht sich das Hofer Institut für Biopolymer-Forschung als wichtiger Partner für die Industrie.

"Uns verfolgen ja noch lange die vielen, vielen Tonnen Kunststoffe, die wir erzeugt haben. Gute Recycling-Konzepte, an denen wir auch forschen und arbeiten, können auch ein Schlüssel zur Lösung sein." Lucas Großmann, Institut für Biopolymer-Forschung Hof