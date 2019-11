Allersberg: Gewerbegebiet statt Artenvielfalt

Aber ist das nicht zu verschmerzen, wenn man die Vorteile eines Industriegebiets sieht?

"Das ist genau das Dilemma, das wir mit dem Flächenfraß haben: dass man sagen kann, das ist jetzt eine relativ kleine Fläche, uns ist der Industriepark wichtiger, darauf können wir verzichten. Aber genau diese Summation von diesen kleinen Flächen, die permanent verschwinden, verursachen letztendlich dieses massive Artensterben, dass wir gerade beobachten. Und wir dürfen es uns nicht mehr leisten, auch auf kleine Flächen wie diese zu verzichten." Thomas Rödl

Am Beispiel Allersberg zeigt sich die ganze Problematik: Einerseits brauchen die Kommunen das Geld, das über ein Industriegebiet in die Kassen gespült würde. Andererseits wird durch den Bau eines solchen Projekts einmal mehr Boden versiegelt mit Folgen für den Artenschutz und den Hochwasserschutz. Das Thema ist aktueller denn je. Denn täglich verschwinden in Bayern 10 Hektar Land unter Teer, Kies oder Beton. Es wäre also durchaus an der Zeit, sich Alternativen zu überlegen.