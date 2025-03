"Alle Vögel sind schon da" – LBV-Programm gegen Demenz

Ein kleiner Druck auf den Rücken, schon beginnt die Amsel zu pfeifen. Den Gesang des Dompfaffs oder des Rotkehlchens zu erkennen, ist schon ein wenig schwieriger. Kathrin Lichtenauer verteilt kuschelige Stoffvögel an die Bewohnerinnen und Bewohner der Hemhofener Senioreneinrichtung Haus Heinrich im Landkreis Erlangen-Höchstadt.

Vögel im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, hören, wahrnehmen: Das ist der Zweck dieser Übung. Kathrin Lichtenauer vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) ist die Leiterin des Projekts "Alle Vögel sind schon da". Eine Art Rundum-Vogelprogramm, das inzwischen in rund 350 bayerischen vollstationären Pflegeeinrichtungen zum Einsatz kommt.

Pflegekassen fördern Vogel-Projekt

Körper und Geist anregen, Demenz vorbeugen, Mobilität erhalten und natürlich auch Spaß haben sind die vornehmlichen Ziele Projekts, das die Pflegekassen fördern. Da werden Futterstellen im Garten aufgebaut und anschließend von den Seniorinnen und Senioren regelmäßig betreut, Vogelmemory und andere Spiele regen das Erinnerungsvermögen an.

Bei der Vogelbeobachtung im Garten werden sogar regelmäßig gefiederte Stammgäste entdeckt. "Mir macht das so eine Freude, wenn es überall zwitschert und wir das erleben", sagt eine 89-jährige Bewohnerin. Ihre Zimmernachbarin schwärmt von den frechen Spatzen, die regelmäßig zur Futterstelle kämen.

Vögel als positive Helfer gegen Demenz

Kathrin Lichtenauer ist immer wieder erstaunt, welche Ergebnisse "Alle Vögel sind schon da" in den verschiedenen Einrichtungen erzielt. Es sei zum einen als Präventionsmaßnahme unter anderem gegen Demenz zu verstehen, könne aber auch bereits demenziell belasteten Menschen positive Impulse geben.

"Manchmal weckt das Thema 'Vögel' alte Erinnerungen bei Menschen, die zum Teil lange nicht mehr sprachen." Kathrin Lichtenauer, LBV

Vogel-Bewegungs-Parkour

Diana Reimann hat die Leitung soziale Betreuung im Haus Heinrich inne und war sofort Feuer und Flamme, als sie von dem Projekt erfuhr, wohlwissend, dass der LBV nur die Startbedingungen vorgibt. Die regelmäßige Betreuung und Durchführung der vogelbezogenen Programmpunkte obliegt der jeweiligen Einrichtung. In Hemhofen hat sich "Alle Vögel sind schon da" längst etabliert. "Die Vogelsäule kommt jeden Tag zum Einsatz, wir singen beim Basteln Vogellieder!", erzählt Diana Reimann.

Wenn das Wetter passt, geht es raus in den Garten zum kleinen Vogel-Parkour. An der Amselstation werden behutsam Kopfbewegungen des neugierigen Vogels nachgeahmt, um die Nackenmuskulatur zu lockern. Bei den Spatzen fangen die Bewohnerinnen Bälle, werfen diese weiter in der Gruppe. Gemeinsam eben, weil der Spatz auch fast nie allein auftaucht.

Vor allem das gemeinsame Vogelbeobachten, im Garten oder am "Vogelfenster", bereitet vielen Bewohnerinnen und Bewohnern große Freude. "Das Thema 'Vögel' spielt bei uns das ganze Jahr über eine große Rolle", bestätigt Diana Reimann. Und der LBV ist offen für weitere Einrichtungen, die bei dem Projekt "Alle Vögel sind schon da" mitmachen möchten.