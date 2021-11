26.11.2021, 09:09 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Alkoholsucht: Wirkstoff aus Pilzen verringert Rückfälle

In der Altersgruppe der 18- bis 64-jährigen Bevölkerung in Deutschland konsumieren 6,7 Millionen Menschen Alkohol in gesundheitlich riskanten Mengen. Forschende haben nun einen Weg gefunden, wie Alkoholkranke weniger rückfällig werden könnten.