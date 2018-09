Alexander Gerst steuert von der ISS aus Roboter auf der Erde

"Rollin' Justin" heißt der Roboter, der im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen auf die Befehle von der Internationalen Raumstation ISS wartet. Wenn Alexander Gerst ihm die Anweisungen erteilt hat, ist er auf sich allein gestellt. Mit seiner künstlichen Intelligenz muss der Roboter dann entscheiden, wie und in welcher Reihenfolge er die einzelnen Arbeitsschritte ausführt. Vor rund einem Jahr hat bereits der italienische ESA-Astronaut Paolo Nespoli den Roboter von der ISS aus gesteuert. Rollin' Justin sollte eine eigens im Labor in Oberpfaffenhofen eingerichtete Solaranlage warten, den Zustand mehrerer Solarpaneele überprüfen und Fehler beheben.