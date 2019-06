Eltern aufgepasst: Kinder immer im Auge behalten

Oft gehen Badeunfälle tragisch aus. Nach Angaben der DLRG sind im vergangenen Jahr in Deutschland mindestens 504 Menschen ertrunken. Das Bundesland Bayern war am stärksten betroffen: 89 Menschen ließen in bayerischen Gewässern ihr Leben. Unfallschwerpunkt Nummer eins waren dabei die unbewachten Gewässer. In Flüssen, Bächen, Gräben, Seen und Teichen ertranken 83 Menschen. In Schwimmbädern verloren mit sechs Badegästen vergleichsweise wenige ihr Leben.

Schwimmfähigkeit: Kinder lieber unter- als überschätzen

Aber auch, wenn es im Schwimmbad vergleichsweise sicher ist: Verlassen Sie sich nicht auf den Bademeister. Selbst im Schwimmbad liegt die Aufsichtspflicht zu 100 Prozent bei den Eltern. Wichtig ist, dass Eltern ihre Kinder im Wasser immer im Auge behalten und mit diesen zusammen - zum Beispiel am ersten Urlaubstag - Hotel-Pools oder Strandanlagen testen. Eltern sollten ihren Kinder dann genau sagen, bis wohin sie schwimmen dürfen und von welchen Bereichen sie sich fernhalten sollten - zum Beispiel von Abflussrohren und Ansauganlagen in Schwimmbecken. Generell sollten Eltern die Schwimmfähigkeit ihrer Kinder besser unter- als überschätzen und längere Strecken gemeinsam bestreiten.

Nichtschwimmer sind am Wasser in Gefahr

Kinder, die noch nicht schwimmen können, schweben am Wasser in ständiger Gefahr: Schnell sind Kleinkinder ins Wasser gesprungen oder größere Kinder mit der Luftmatratze hinaus auf den See oder das Meer getrieben. Auch harmlos erscheinende Bottiche, Regentonnen oder kleinere Teiche können für Kleinkinder eine tödliche Bedrohung sein.