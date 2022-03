Afrikas Aufholjagd – Warum der Kontinent mehr Impfstoff braucht

Kenias Präsident Uhuru Kenyatta zeigte sich unlängst bester Laune: "Wir feiern eine der besten Entwicklungen für den afrikanischen Kontinent seit dem Beginn der Pandemie." Seine Regierung hat eine Vereinbarung mit Moderna getroffen.

Der US-Pharmakonzern will 500 Millionen Dollar in eine Fabrik investieren, in der Impfstoff hergestellt werden soll. Ähnlich wie schon Biontech unter anderem in Ruanda und im Senegal Produktionsstätten aufbauen will. Der Beginn neuer Zeiten, hofft Kenyatta: "Wir alle erinnern uns an die großen Herausforderungen, vor denen Kenia und der ganze Kontinent zu Beginn dieser Pandemie standen. Afrika wurde zurückgelassen. Nicht absichtlich, sondern weil es einen Mangel gab."

Niedrige Impfquote auf afrikanischen Kontinent

Lange Zeit kam in afrikanischen Ländern kaum Impfstoff an. Die internationale Covax-Initiative, die einen gerechten Zugang garantieren sollte, scheiterte. Ziel war ursprünglich, zwei Milliarden Dosen bis Ende 2021 an ärmere Länder zu verteilen. Doch letztlich stand nicht mal die Hälfte davon zur Verfügung.

Die Impfquote auf dem Kontinent ist auch jetzt noch niedrig, sagt der Leiter der afrikanischen Gesundheitsorganisation CDC, John Nkengasong. Der Anteil der vollständig geimpften Bevölkerung liegt demnach bei 12,9 Prozent. "Wir sehen in einigen Regionen aber einen guten Fortschritt. Etwa 10 Länder haben schon mehr als 35 Prozent ihrer Bevölkerung geimpft", so Nkengasong.

Die Seychellen, Marokko und Ruanda gehören zu den Ländern mit den höchsten Quoten. Teils haben hier schon mehr als 80 Prozent der Bevölkerung zwei Dosen bekommen.

Schwierige Verhältnisse im Kongo

Dagegen ist in der Demokratischen Republik Kongo noch immer weniger als ein Prozent der Bevölkerung geimpft. Ein Grund dafür: In dem Land, das so groß wie ganz Westeuropa ist, gibt es kaum ausgebaute Straßen. Die Logistik für die Impfstoffverteilung ist damit schwierig.

Der Gesundheitsminister Jean-Jacques Mbungani Mbanda hat sich für dieses Jahr ein Ziel gesetzt: 50 Millionen Impfungen bis 2023. Das wäre gut die Hälfte der gesamten Bevölkerung – inklusive Kinder ab 12 Jahren mit einer elterlichen Einverständniserklärung.

Corona hat an Schrecken verloren

Aber nicht nur die Logistik macht es schwierig, diesen Plan umzusetzen. Viele in der Bevölkerung sehen keinen Nutzen in der Impfung. !Warum soll ich mich impfen lassen?!, fragt ein junger Taxifahrer in der Hauptstadt Kinshasa. "Ich bin doch nicht krank! Die Impfung ist nur etwas für kranke Menschen."

Viele haben die Angst vor Corona verloren. Dazu tragen auch Untersuchungen bei, die zeigen, dass viele Menschen in afrikanischen Ländern offenbar eine Infektion durchgemacht haben, ohne davon etwas zu bemerken.

In Kenia wurde in Studien das Blut von Schwangeren untersucht. Im Oktober vergangenen Jahres, noch vor der Omikron-Welle, wurden in der Hauptstadt Nairobi bei 85 Prozent von ihnen Antikörper nachgewiesen. Wissenschaftler erforschen noch, warum Corona-Infektionen bei vielen Menschen in Ostafrika offenbar glimpflicher verlaufen. Das niedrige Durchschnittsalter wird dabei als ein Faktor gesehen.

Nebeneffekt der Corona-Pandemie: Schub für Impfstoffversorgung

Der Leiter der afrikanischen Gesundheitsorganisation, John Nkengasong, setzt darauf, dass die Pandemie einen Schub für die medizinische Entwicklung gebracht hat. Bisher wurde nur etwa ein Prozent der Impfstoffe – auch für Krankheiten wie Masern oder Gelbfieber – auf dem Kontinent produziert. Das könnte jetzt immerhin anders werden.

Der Kontinent werde bei der nächsten Pandemie besser vorbereitet sein und eigene Impfstoffe produzieren können. "Afrika muss eigenständig in der Lage sein, die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung zu sichern und Krankheiten zu bekämpfen", fordert John Nkengasong.