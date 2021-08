Afghanistan: Wie ticken die Taliban? Possoch klärt!

Viele Afghanen, vor allem ehemalige Ortskräfte, die die westlichen Truppen tagtäglich unterstützt hatten, fürchten die brutale Rache der Islamisten. Im neuen "Possoch klärt" (Video unten) schildern der Konfliktforscher und Taliban-Experte Prof. Dr. Hans-Joachim Giessmann sowie der Bundeswehrsoldat Sven Fiedler, was von den Taliban nun zu erwarten ist.

"Wir wissen, dass die Taliban von Tür zu Tür gehen und auch gezielt Ortskräfte, Menschenrechtsaktivisten etc. besuchen. Was aber passiert, wenn sie gefunden werden, haben wir jetzt keine Infos." Sven Fiedler, Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte

Brutale Taliban-Herrschaft in den 90er Jahren

Es ist nicht das erste Mal, dass die Taliban in Afghanistan regieren. Bereits 1996 beendete die islamistische Bewegung mit ihrer Machtübernahme einen jahrelang andauernden, blutigen Bürgerkrieg zwischen mehreren War Lords. Doch auch wenn die Taliban damals zur Ankunft der US-Truppen 2001 den Frieden brachten – für das afghanische Volk war es ein Frieden ohne Freiheiten. Alles war damals der islamischen Scharia unterworfen. Wer dagegen verstieß, musste mit schlimmsten Strafen rechnen.

Neue gemäßigtere Taliban?

Ob und inwieweit die Taliban nun diese Art der Herrschaft wieder aufnehmen wollen, ist noch unklar. Schließlich ist es ihr erklärtes Ziel, als offizielle Regierung Afghanistans innerhalb der internationalen Gemeinschaft anerkannt zu werden.

"Sie haben vielleicht, das wissen wir noch nicht, aus dieser Vergangenheit gelernt. Zumindest haben sie in den vergangenen Monaten auch sich dazu bereit erklärt, zu verhandeln. Aber inwieweit das wirklich durchschlagen wird auf das, was sie jetzt in Afghanistan errichten wollen, das wissen wir noch nicht." Prof. Dr. Hans-Joachim Giessmann, Geschäftsführer der Berghof Stiftung

Wie könnte die kommende Taliban-Herrschaft aussehen? Welche unterschiedlichen Strömungen gibt es innerhalb der islamistischen Bewegung? Was müssen die Menschen befürchten, die den westlichen Truppen in den vergangenen 20 Jahren geholfen haben? Und droht nun neuer Terror bei uns in Europa?