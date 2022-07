Affenpocken: Internationale Notlage – eine neue Pandemie?

Affenpocken: Jeder kann sich infizieren

Wie schon Corona, sind die Affenpocken eine Zoonose: Etwas, das aus dem Tierreich auf den Menschen übergegangen ist. Bei Tieren ist der Erreger harmlos, doch Menschen erkranken teilweise schwer. Zu den ersten Symptomen der Affenpocken gehören Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen, geschwollene Lymphknoten, Schüttelfrost und Abgeschlagenheit.

Zum Artikel: Das müssen Sie über Symptome und Übertragung der Affenpocken wissen

Wie Prof. Roman Wölfel vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr erläutert, kann sich die Krankheit leicht von Mensch zu Mensch bei Körperkontakt oder auf sehr kurze Distanz übertragen. Auch eine Infektion über kontaminierte Materialien und Oberflächen ist möglich, wie beispielsweise Kleidung, Bettzeug und andere persönliche Gegenstände.

"Affenpocken ist keine Krankheit, die auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe abzielt, sondern es ist eine Krankheit, die jeden Menschen betreffen kann, wenn man nur eng genug in den Körperkontakt miteinander kommt." Prof. Dr. Roman Wölfel, Oberstarzt des Heeres der Bundeswehr

WHO-Notlage, weil Affenpockenrisiko in Europa hoch ist

Die Notlage von internationaler Tragweite ruft die WHO bei einem ernsten, plötzlichen, ungewöhnlichen und unerwarteten Gesundheitsproblem aus, das sich in andere Länder ausbreiten kann. Bislang hat das die WHO nur sechs Mal überhaupt gemacht. Neben Covid-19 im Jahr 2020 gilt seit 2014 auch eine Notlage wegen Polio. Abgeschlossene Notlagen waren der Ausbruch der Schweinegrippe H1N1 im Jahr 2010, das Zika-Virus 2016 und Ebola 2014 und 2019.

Die jetzige Notlage kam vielleicht etwas überraschend, weil sich Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO, gegen die Mehrheit des beratenden Expertenkomitees dafür entschieden hat. Das dürfte wohl vor allem mit der Entwicklung in Europa zusammenhängen: Weltweit ist das Affenpockenrisiko moderat. Mit Ausnahme Europas: Hier ist die Gefahr einer weiteren Verbreitung hoch. Nur Spanien hat derzeit höhere Fallzahlen als Deutschland, Großbritannien folgt an dritter Stelle.

Affenpocken: Nur eine weitere Krankheit, die ab jetzt zirkuliert?

Was bei den Affenpocken von Vorteil ist: Die Welt hat zwei Jahre Pandemie hinter sich. Die Gesundheitsbehörden international und in Deutschland sind sensibler geworden. Und man müsse auch einfach konstatieren, dass jetzt – nachdem viele Distanz- und Schutzmaßnahmen nicht mehr vorgeschrieben werden – wieder mehr Krankheiten zirkulieren: Grippe, Masern, Erkältungen. Dass just in diesem Zeitpunkt auch die Affenpocken ihren Eingang in die Menschheit finden, ist dennoch eine Besonderheit, sagt Oberstarzt Roman Wölfel.

De facto ist das plötzliche Auftreten einer neuen Krankheit in mehreren Ländern der Welt auch eine Pandemie per Definition, aber die Affenpocken würden "nicht die nächste große Pandemie" werden. "Da sind die Affenpocken eine ganz andere Virusart und Viruskategorie als das Sars-Coronavirus-2," sagt Wölfel im BR24-Interview für "Possoch klärt".

Grund für Panik besteht also nicht. Dennoch sollten wir die Entwicklung genau beobachten, denn laut der britischen Chef-Epidemiologin Josie Golding von der Forschungseinrichtung Wellcome Trust wird die Welt immer anfälliger für den Ausbruch von Infektionskrankheiten und "wir können es uns nicht leisten, darauf zu warten, dass Krankheiten eskalieren, bevor wir eingreifen."