Ärger um Gillette-Werbespot: "Manipuliert und überredet!"

Bayern 2-radioWelt: Wie sind denn die genervten bis aggressiven Reaktionen auf den Clip zu erklären?

Prof. Matthias Franz, Psychologe am Universitätsklinikum Düsseldorf: Der Anteil der Männer, die sich durch die gezeigte Emotionalisierung - die gewünschte Emotionalisierung - des neuen Männerbildes verunsichert fühlen, scheint doch noch relativ groß zu sein. Die zum Teil wütenden, überschießenden Reaktionen können auf eine Verunsicherung hindeuten, wie sie typisch ist für die momentane Übergangsphase, die wir erleben. Das heißt: Das traditionelle Maschinenmodell vom Mann, also die homophobe, schweigsame Härte gegen sich und andere - seit etwa 200 Jahren etabliert - funktioniert nicht mehr so gut. Immer mehr Männer merken, dass dieser Rollen-Käfig auch krank macht, aber wir haben noch keine neuen, referentiellen Bilder, die Männern auch Sicherheit vermitteln können. Emotionalisierung von Männlichkeit ist ein kulturelles Projekt, was sicherlich noch ganz erhebliche Gegenreaktionen oder Re-Traditionalisierungs-Schübe provozieren wird.

Bayern 2-radioWelt: Sie sprechen von Verunsicherung. Fühlen sich Männer ertappt? Oder wehren sie sich möglicherweise auch zu Recht dagegen, alle in einen Topf geworfen zu werden?

Matthias Franz: Dieser Clip hat sicherlich Passagen, die erzieherisch wirken. Auch wenn das in einem sehr attraktiven oder suggestiven Gepräge daherkommt. Sicherlich fühlen sich manche Männer auch etwas gouvernantenhaft überredet, manipuliert, sich doch nun endlich zu bewegen und Emotionen nicht nur in kompetitiven Situationen, sondern auch in Beziehungskontexten zu zeigen. Das ist ja gerade das, was von Männern heute zunehmend erwartet wird: die Fähigkeit, sich mit dem anderen empathisch zu identifizieren, zu wissen, wo die Grenzen sind. Zu wissen, wo die eigene Bedürftigkeit aufzuhören hat und die Grenzen des anderen zu erkennen - und Emotionen, auch in Beziehungskontexten, sprich mit Kindern, aber auch in Liebes-Beziehungen zeigen zu können. Und das macht sehr, sehr vielen Männern - insbesondere denen, die in dem früheren, traditionell Sicherheit gebenden Männerbild verhaftet sind - latente Ängste. Und weil Emotionalisierung oder der Zugang zur eigenen Gefühlswelt außerhalb kämpferischer, also kompetitiver Kontexte immer noch mit Weiblichkeit konnotiert wird und viele Männer sich immer noch viel zu schnell in ihrer Männlichkeit bedroht fühlen.

Bayern 2-radioWelt: Wie sinnvoll ist denn so ein Werbeclip? Der provoziert jetzt ja erst einmal Widerstand. Kann der trotzdem dazu führen, dass Männer ihr Verhalten ändern?

Matthias Franz: Als "männerpädagogische Maßnahme" ist das, um langfristigen Zugang zur eigenen Emotionalität zu entwickeln, ohne Angst, die Männlichkeit zu verlieren, sicherlich nicht geeignet. Dazu bedarf es einem empathischen und weniger erzieherischen Umgang mit Männern. Aber als Marketing-Maßnahme ist das ein ganz großer Coup. Die Rasier-Firma hat es jetzt bis in den Bayerischen Rundfunk geschafft - und aus Sicht des Unternehmens ist das mit den hinterlegten kommerziellen Interessen ein Volltreffer. In dieser Weise auch kontrovers thematisiert zu werden und sozusagen in einen gesellschaftlichen Hotspot hinein zu stoßen, dessen Klärung oder Entwicklung selbstverständlich ein längerfristiger Prozess ist. Bis wir den neuen Mann haben, wird es - wenn es ihn überhaupt gibt - noch Jahrzehnte dauern.

Bayern 2-radioWelt: Wie definiert sich der Mann im Jahre 2019?

Matthias Franz: Das weiß ich auch nicht. Ein Mann ist dann ein Mann, wenn er sich als solcher fühlt. Da gibt es natürlich eine ganz große Bandbreite - und dieses Identitätsgefühl - ich bin ein Mann - ist durchaus fragil. Daraus resultiert natürlich Verunsicherung und vielleicht auch eine Reaktionsbereitschaft auf solche erzieherisch, vielleicht auch etwas weich bevormundende Spots heftig zu reagieren.