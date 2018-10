Ältestes intaktes Schiffswrack in Bulgarien entdeckt

Schiffswracks im Schwarzen Meer lagerten tief und ohne Sauerstoff

Den exzellenten Zustand der Schiffswracks erklären sich die Meeresarchäologen unter anderem mit der besonderen Beschaffenheit des Schwarzen Meeres: In 2.000 Metern Tiefe ist es sauerstoffarm und salzreich, was zur Konservierung günstig ist. Außerdem liegen die Schiffswracks so tief, dass sie sich weit außerhalb der Reichweite von Tauchern befinden und somit unentdeckt blieben.

"Wir sprechen hier von vollkommen erhalten geblieben Schiffen vom Kiel bis zur Kanone, Schiffstaue, die immer noch erhalten sind, Schiffswracks, die buchstäblich so aussehen, als ob sie erst gestern gesunken wären.“ Dragomir Garbov, Archäologe am Zentrum für Unterwasser-Archäologie in Bulgarien

British Museum in London zeigt Meeresforschungen

Ursprünglich wollte das das Forscherteam der Frage nachgehen, warum und in welchem Tempo der Meeresspiegel im Schwarzen Meer im Verlauf der vergangenen Jahrtausende angestiegen ist. So fanden die Experten außer den zahlreichen Schiffswracks auch die Überreste einer Siedlung aus der frühen Bronzezeit. Eine Dokumentation über das Projekt ist ab sofort im Londoner British Museum zu sehen.