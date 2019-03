Was tun, wenn ein Wildtier am Straßenrand entdeckt wird?

Als Faustregel gilt: Wenn ein Tier die Straße überquert hat, ist mit weiterem Wild zu rechnen. Steht ein Wildtier bereits neben oder auf der Straße, sollte man bremsen, abblenden und möglichst hupen. Wichtig ist es dabei natürlich, den nachfolgenden Verkehr im Auge zu behalten. Zur eigenen Sicherheit sollte der Autofahrer kein Ausweichmanöver probieren. Die Gefahr durch hektische Lenkradbewegungen in den Gegenverkehr zu geraten oder am nächsten Baum zu landen, ist groß. Der so verursachte Schaden kann wesentlich höher sein als nach einer Kollision mit dem Tier.

Kröten, Frösche und Molche auf Wanderschaft

Im Frühjahr machen sich auch Amphibien auf den Weg. Die Tiere wollen in ihre Laichgebiete. Der Bund Naturschutz in Bayern (BN) bittet Autofahrer für die kommenden Wochen um Vorsicht. Hat es nachts um die fünf Grad und besonders bei regnerischem Wetter, sind Amphibien unterwegs. In Bayern sichern freiwillige Helfer betroffene Straßen mit Schutzzäunen und retten so jährlich mehr als einer halben Million Amphibien das Leben. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) weist darauf hin, dass Autofahrer auf Amphibienwanderstrecken maximal 30 Stundenkilometer fahren sollten. Fahren Autos schneller, erzeugen sie einen so hohen Luftdruck, dass die inneren Organe von Fröschen, Kröten und Molchen platzen können und die Tiere qualvoll verenden. Der Bestand an Amphibien ist stark zurückgegangen, weil die Lebensräume der Tiere und ihre Nahrung (Insekten) schwinden.