"Abstrich und Gurgeln liefern absolut vergleichbare Ergebnisse"

Warum gibt es keine besseren Kooperationen zwischen den Universitäten? Auch Augsburg und Regensburg haben solche Gurgel-Tests schon durchgeführt. Geht es ums Geld?

Bei uns geht es nicht ums Geld. Wir, eine Gruppe von Molekularbiologen, haben uns im März zusammengetan. Am Anfang waren wir 20 Institute in Wien. Ich komme ja vom Zentrum für Mikrobiologie der Universität Wien. Wir haben uns zusammengetan, weil wir helfen wollten. Wir haben einfach gesehen, dass es eine Knappheit an Reagenzien gibt – sogar bei den Abstrich-Tupfern. Und wir haben gesagt, dass wir unsere Geräte zusammenstellen, dass wir eine hochautomatisierte Test-Pipeline bauen, und dass wir "smart" testen wollen. Also wir wollen Verfahren entwickeln, die eine hohe Testkapazität ermöglichen, die flexibel sind, die nicht abhängig sind von ganz bestimmten Reagenzien und die niederschwellig sind. Und da gehört das Gurgeln mit dazu.

Wir wollen damit kein Geld verdienen. Wir sehen uns auch nicht als Konkurrent zu den diagnostischen Labors, sondern wir bieten mit sehr hoher Qualität Screening an. Das heißt, wir wollen Bevölkerungsgruppen testen, die ansonsten eben nicht getestet werden: Das können eben jetzt Schüler sein, es können auch Obdachlosenheime sein. Wir wollen dort hinschauen, wo zu wenig getestet wird und machen das überhaupt nicht aus einem kommerziellen Interesse.

Wir stellen unsere Protokolle online und teilen sie. Wir haben extrem viele Anfragen international. Also es gibt dort schon sehr viel Kooperation. Ich und meine Kollegen haben unser Protokoll, auch das Gurgel-Protokoll, an viele deutsche Institutionen weitergegeben, in die USA, in die Schweiz.

Ich glaube, dass es ein Stück unterschätzt wird, wie gut Wissenschaftler in dem Bereich zusammenarbeiten, die kein kommerzielles Interesse haben. In Österreich sind natürlich auch viele Firmen aufs Gurgeln drauf gesprungen und bieten das jetzt auch kommerziell an. Das hat aber mit uns nichts zu tun.