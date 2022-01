Abfallentsorgung: Wohin mit dem Weihnachtsbaum?

Vielerorts werden Christbäume ab dem 6. Januar entsorgt. Wer an seinem Baum hängt, kann ihn aber auch länger behalten: In Bayern ist es Tradition, dass der Baum bis Mariä Lichtmess (2. Februar) in der guten Stube bleibt. Entsorgen muss man ihn dann jedoch im Alleingang, da nur im Januar lokale Sammelstellen für Christbäume angeboten werden.

Abfallämter in Bayern

Der "Abfallratgeber Bayern" gibt eine Übersicht über die regionalen Abfallämter. Suchen Sie sich Ihre Stadt oder Ihren Landkreis heraus und informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorger, wie Sie Ihren Christbaum am schnellsten loswerden können. Da die Weihnachtsbaum-Entsorgung in den Städten unterschiedlich organisiert ist, gibt es keine zentrale Anlaufstelle oder Telefonnummer.

Eine Übersicht zu den Entsorgungsmöglichkeiten in den größten bayerischen Städten finden Sie hier:

Weihnachtsbaum-Entsorgung in München

Die Münchner können ihre alten Christbäume zu einem Wertstoffhof bringen. Dazu werden die Christbäume mit einer Gartenschere zerkleinert und in einen Sack gesteckt.

Die Stadt vom 10. bis 12. Januar von 8.00 bis 17.00 Uhr Sammelstellen an verschiedenen Münchner Schulen eingerichtet. Außerdem gibt es öffentlich zugänglichen Sammelstellen vom 07. Januar bis 12. Februar. Ausführliche Infos unter: https://www.awm-muenchen.de/entsorgen/abgabestellen-services/christbaum

Wohin mit dem Weihnachtsbaum in Nürnberg?

In Nürnberg werden Christbäume, die an den ausgewiesenen Sammelstellen liegen, in der Zeit vom 7. bis zum 20. Januar ab 7.00 Uhr morgens abgeholt. Beachten Sie, dass der jeweilige Sammelplatz frühestens einen Tag vor dem genannten Abfuhrtag zur Ablage genutzt werden darf. Alternativ kann der Baum bei den städtischen Wertstoffhöfen entsorgt werden.

Ausführliche Infos finden Sie hier: https://www.nuernberg.de/presse/mitteilungen/presse_76333.html

Augsburg holt die Weihnachtsbäume ab

Die Stadt Augsburg macht ihren Bürgern die Christbaumentsorgung einfach. Sie müssen ihren komplett abgeschmückten Baum nur an die Straße stellen. Zu Zeiten, in der auch die Braune Tonne gelehrt wird, fahren Sonderfahrzeuge, die die Weihnachtsbäume einsammeln. Eine Frist, wann die Einsammlung endet, hat die Stadt nicht genannt. Wer seinen Baum dennoch selbst entsorgen will, wird gebeten, den Baum zur Wertstoff- & Servicepunkt Deponie Augsburg Nord - Oberer Auweg 11, zu bringen.

Weihnachtsbaum-Sammelaktion in Regensburg

In Regensburg wird vom 7. bis zum 13. Januar 2022 auf dem Haidplatz in der Innenstadt eine vorübergehende Christbaum-Sammelstelle eingerichtet. Alternativ können die komplett abgeschmückten Weihnachtsbäume zu den Grünabfallsammelstellen vor Ort gebracht werden.

Tipps zur Weihnachtsbaum-Entsorgung