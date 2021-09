80 Jahre Mordparagraf: Ein Tatbestand im Wandel der Zeit

"Koste es, was es wolle" - der bedingte Tötungsvorsatz

Doch Victor B., so glaubt das Gericht, dachte anders. Sein Ziel war es demnach, vor der Polizei zu fliehen – koste es, was es wolle. Ob er jemanden bei seiner waghalsigen Flucht überfährt, soll Victor B. zu diesem Zeitpunkt schlicht egal gewesen sein. Er soll Maximilians Tod billigend in Kauf genommen haben. Stimmt diese Annahme des Gerichts, liegt ein bedingter Tötungsvorsatz vor.

Sobald ein Vorsatz vorliegt, stellt sich nur noch die Frage: Mord oder Totschlag? Das Landgericht München beruft sich hier unter anderem auf das Mordmerkmal der Heimtücke. Der 14-jährige Maximilian war arg- und wehrlos. Er konnte nicht ahnen, dass hinter dem Bus von der falschen Seite ein Auto herangerast kommt, so das Gericht.

"Wenn das stimmt, sind unsere Städte voll mit Mordversuchen"

Die Anwältin Daniela Gabler sieht das anders. Sie hat Victor B. im Prozess verteidigt und ist überzeugt: Ihr Mandant hat nicht damit gerechnet, dass er auf seiner Flucht jemanden tötet. Schließlich war es schon spät, die Straße fast leer. "Es ist absurd, unserem Mandanten zu unterstellen, dass er gewusst haben soll, dass die Leute aus dem Bus aussteigen und die Fahrbahn überqueren. Ihm kam es darauf an, vor der Polizei zu fliehen. Eine Kollision wollte er ja gerade vermeiden; darauf kam es ihm ja an", so Gabler. Ob das Urteil Bestand hat, ist noch offen. Die Verteidigung hat Revision eingelegt. Jetzt ist erstmal der Bundesgerichtshof am Zug.

Dass Raser in letzter Zeit immer öfter als Mörder verurteilt werden, hält der frühere Bundesrichter Thomas Fischer für falsch: "Wenn man schon weiß, wer der schlimme Raser ist, dann ist es einfach. Man muss das aber nur mal zu Ende denken und sich fragen: Wann bin ich denn zum letzten Mal durch eine 30er-Zone gefahren und hab gedacht: Wenn jetzt ein Kind rausspringt, hab ich keine Chance zu bremsen. Das passiert den meisten Menschen ziemlich häufig", meint Fischer. "Das wäre dann ein versuchter Mord. Wenn diese Auslegung der Tatbestände also stimmt, sind unsere Städte voll mit Mordversuchen."

Mehr Raum zur Differenzierung

Wo hört die bewusste Fahrlässigkeit auf – wo fängt der bedingte Tötungsvorsatz an? Der Übergang ist fließend - doch der Unterschied beim Strafmaß gravierend. Höchstens fünf Jahre Gefängnis auf der einen Seite - lebenslang auf der anderen. Bei sogenannten Raserfällen hält Strafrechtsprofessorin Anette Grünewald beide Optionen für unangebracht. Ihrer Ansicht nach bräuchte es mehr Abstufungen, mehr Möglichkeiten zur Differenzierung - so wie sie es bereits 2016 in der Expertengruppe zur Reformierung des Tötungsstrafrechts vorgeschlagen hat.

Wann ist ein Mord ein Mord? Seit Jahrzehnten ringen Juristen um diese Frage. Der Mordparagraf 211 - oft als ungerecht kritisiert, als Nazi-Relikt verschmäht - und dennoch seit Jahrzehnten fester und erprobter Bestandteil des deutschen Rechtsstaats. So schnell wird sich daran wohl auch nichts ändern. Denn eine Reform ist nicht in Sicht. Der Mordparagraf 211 wird wohl noch eine ganze Weile am Leben gehalten werden.