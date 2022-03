8.000 Jahre alte Gebeine könnten Europas älteste Mumien sein

Menschliche Überreste weisen darauf hin, dass es in Europa schon vor rund 8.000 Jahren eine Tradition gab, Verstorbene zu mumifizieren. Ein Team vom Evolutionsbiologischen Institut der schwedischen Universität Uppsala hat rund 100 fossile Skelette aus dem süd-portugiesischen Sado-Tal unter die Lupe genommen.

Gezielte Mumifizierung nicht auf Anhieb erkennbar

Wissenschaftlerin Rita Stjerna erzählt, man brauche viel Fingerspitzengefühl, wenn man zeigen will, dass ein Körper gezielt mumifiziert wurde - erst recht bei Skelettfunden, bei denen keine Muskeln und kein Bindegewebe mehr erhalten sind. Deshalb hätten sie und ihr Team das Augenmerk auf die Körperposition gerichtet.

Position der Gebeine für Tote sehr unüblich

Und die Position des Körpers war bei einigen Toten äußerst ungewöhnlich: Beine und Arme waren extrem angewinkelt, der Körper war sozusagen auf engstem Raum "zusammengefaltet". Einen Menschen mit intakten Muskeln, Sehnen und Körperfett hätte man kaum in eine anatomisch so verquere Position bringen können. Das spricht dafür, dass die steinzeitlichen Toten nicht unmittelbar nach ihrem Tod bestattet wurden.

Stjerna geht davon aus, dass die Toten längere Zeit entweder an der Luft oder über einem Feuer sozusagen getrocknet wurden - bevor man sie dann begraben hat. Nur so sei es möglich, Arme und Beine so stark anzuwinkeln. Sollte das zutreffen, dann wären die menschlichen Überreste aus Portugal mit rund 8.000 Jahren die ältesten Mumien Europas.

Ob die Mumifizierungen einen bestimmten Zweck erfüllten, ist bisher jedoch noch unklar. Denkbar ist laut Stjerna z.B. ein leichterer Transport über weite Strecken oder auch eine Verknüpfung mit kulturellen Vorstellungen des Todes.