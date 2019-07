60 Tage Bettruhe für die Forschung: Die ersten stehen wieder

Probanden liegen nicht tatenlos im Bett - Experimente

60 Tage im Bett hieß aber nicht 60 Tage Bettruhe. Die Probanden nahmen an zahlreichen Experimenten zum Knochen- und Muskelstoffwechsel teil. Daneben gab es psychologische und kognitive Tests.

"Unsere Probanden müssen echt extrem viele Experimente absolvieren. Diese können wir fünf Hauptthemen zuordnen: in erster Linie Kreislauftests, Kraft- und Ausdauertests, also Kraft und Muskeltests. Dann haben wir kognitive Tests. Das ist ganz wichtig, wenn wir uns auf den Mars fokussieren. Da müssen die Astronauten aufrecht und funktional sein und Tätigkeiten ausüben können." Edwin Mulder, Leiter der Bettruhe-Studie, DLR

Im Schleudergang der Menschenzentrifuge

Außerdem mussten die Studienteilnehmer schwindelfrei sein. Denn bei dieser Bettruhe-Studie wurde insbesondere auch ein Gerät getestet, das vielleicht einmal als Hilfsmittel mit an Bord von Raumfahrtzeugen kommen soll: die Human-Zentrifuge. Auf einer Liege wurden die Probanden täglich 30 Minuten im Kreis geschleudert. Ziel der Karussellfahrt:

"Die Zentrifuge bewirkt, dass alles nach unten gedrückt wird. Der Proband liegt darauf und die ganze Flüssigkeit, das Blut, wird Richtung Beine gedrückt. Letztlich das, was wir haben, wenn wir aus dem Bett aufstehen würden." Timo Frett, Zentrifugen-Operator, DLR

Die Beine leiden bei Astronauten ganz besonders stark: Weil das Blut im All vor allem in den Kopf fließt, verlieren die Beinmuskeln sehr schnell an Masse und die Knochen an Dichte. Bis zu 40 Prozent der Muskeln schwinden, wenn ein Astronaut nicht trainiert. Alexander Gerst trainierte daher in seiner Zeit auf der Internationalen Raumstation ISS täglich etwa anderthalb Stunden gegen den Muskelschwund an.

Die Forscher am DLR hoffen, dass die sogenannten "täglichen Interventionsfahrten" auf der Kurzarm-Human-Zentrifuge den Astronauten lange Trainingseinheiten auf Laufband und Trimmrad ersparen könnte. Die Raumfahrer hätten so mehr Zeit für wissenschaftliche Experimente.