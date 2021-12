450. Geburtstag: Wie Johannes Kepler die Astronomie prägt

Er lebte zur Zeit Galileo Galileis und obwohl er einer der bedeutendsten Astronomen ist, steht er in dessen Schatten: Johannes Kepler. Ein Theoretiker und Mathematiker - wohl deshalb weniger bekannt als der Praktiker und Beobachter Galileo Galilei. Doch beide waren sich einig: Die Sonne ist im Zentrum des Planetensystems. Damit bestätigen beide Kopernikus.

Heute vor 450 Jahren, also am 27.12.1571, wurde Kepler in Weil der Stadt geboren. Noch immer finden Keplers Berechnungen in Astronomie Anwendung.

Keplersches optimierte das Fernrohr

Torsten Bendl schiebt die Lucke der Sternwarte in Regensburg auf und beobachtet mit einem Linsenteleskop, das auf der Keplerschen Bauweise fußt, den Himmel. Der Astronom Johannes Kepler lebte nämlich zu der Zeit als Fernrohre erfunden wurden. Statt damit Beobachtungen anzustellen, baute er es auseinander. Wollte verstehen, wie das Prinzip eines Fernrohres funktioniert und optimierte es.

Kepler eher Astrologe statt Astronom?

"Der Grund, warum Kepler das gemacht hat, war astrologischer Natur. Also wir Astronomen distanzieren uns von der Astrologie, also von dem Versuch, anhand der Planetenstellungen irgendwelche Vorhersagen treffen zu können. Damals ist man aber davon ausgegangen, dass die Planetenstellungen einen Einfluss auf unser Leben haben", erklärt Torsten Bendl von der Sternwarte Regensburg. Kepler wollte also genau herausfinden, wann, wo, welcher Planet steht. Dabei fiel ihm auf, dass die Planeten sich nicht - wie Jahrtausende lang angenommen - kreisförmig bewegen, sondern sich in elliptischen Bahnen um die Sonne - nicht die Erde - drehen. Damit war eines er Keplerschen Gesetze entdeckt.

Kepler und Galilei haben Kopernikus bestätigt

Der Astronom und Mathematiker Nikolaus Kopernikus hatte zuerst die Idee, die Sonne müsse im Zentrum des Planetensystems stehen. Johannes Kepler und Galileo Galilei bestätigen das. "Galilei macht das mehr durch Beobachtung, also mehr auf der praktischen Ebene. Kepler ist mehr der Theoretiker, auch das ist einer der Gründe, warum er nicht so nicht so zieht.", erklärt Matthias Freitag vom Museum der Stadt Regensburg.

Die Keplerschen Gesetze

Dabei präzisiert Kepler genau wie sich die Planeten um die Sonne bewegen - nämlich elliptisch und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. "Und da sind wir eigentlich dann schon mit den drei keplerschen Gesetzen - praktisch 99 Prozent am Wissensstand von heute - da hat sich nämlich gar nicht mehr so viel geändert. Deswegen müssen Schüler die drei Kepler-Gesetze im Unterricht lernen, weil die heute zum Bestand des Wissens in der Astronomie gehören", erklärt Freitag.

Kepler und sein Bezug zu Regensburg

Mit 58 Jahren stirbt Kepler bei einem Besuch in Regensburg und wird dort begraben. Deshalbt gibt es dort ein (derzeit geschhlossenes) Keplermuseum, eine Keplerstraße und ein Keplerdenkmal. Der Astronom hatte nie in der Stadt gewohnt oder gearbeitet, war jedoch oft zu Besuch bei Freunden hier.