4.400 Jahre altes Grab in Ägypten entdeckt

Bereits im November wurde der Eingang des Grabes an der berühmten Stufenpyramide in Sakkara südlich von Kairo entdeckt, doch erst am Wochenende konnten sich die Archäologen Zutritt verschaffen und drangen in die Schatzkammer des Priesters aus der altägyptischen 5. Dynastie (2.500 bis 2.300 vor Christus) vor. Das Grab ist "außergewöhnlich gut erhalten", sagt der Antikenminister Chalid al-Anani. So finden sich im Grabinnern beispielsweise farbig bemalte Statuen. Insgesamt stehen in 18 Nischen 24 Reliefstatuen.

Alltagszenen aus dem alten Ägypten

Im Grab des Hohepriesters, der unter König Neferirkare diente, sind auch farbige Wandmalereien zu sehen, die den Verstorbenen, seine Mutter, seine Frau und seine Kinder zeigen. Abgebildet sind auch Musikaufführungen, Segelboote und Jagdszenen, sagt Chalid al-Anani. Das Grab ist zehn Meter lang und drei Meter breit.