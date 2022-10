3.500 Erstsemester an Technischen Hochschulen in der Oberpfalz

An den beiden Technischen Hochschulen in der Oberpfalz, der OTH Regensburg und der OTH Amberg/Weiden, hat am Dienstag das Wintersemester begonnen. Für knapp 3.500 Studenten ist es das erste Semester.

Vor-Corona-Niveau noch nicht erreicht

An der OTH Regensburg haben sich 2.500 Studenten neu eingeschrieben, das sind rund acht Prozent mehr als im Wintersemester vor einem Jahr. Besonders großes Interesse besteht nach Angaben der Hochschule an Studiengängen der Fakultäten Architektur, Mathematik und Informatik.

Die Entwicklung der Studierendenzahlen sei zufriedenstellend, sagte Hochschulpräsident Ralph Schneider. Das Niveau aus der Zeit vor Corona habe man aber noch nicht erreicht. Insgesamt sind an der OTH Regensburg aktuell rund 10.600 Studenten eingeschrieben.

Hochschulpräsident mahnt Wohnungsmangel an

An der OTH Amberg/Weiden gibt es zum Wintersemester 970 Erstsemester. Hochschulpräsident Clemens Bulitta thematisierte am ersten Tag des Semesters die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt für Studenten. "Wir brauchen dringend Wohnraum für unsere Studis", appellierte Bulitta an die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft. Günstiger Wohnraum und niedrige Lebenshaltungskosten seien ein wichtiger Standortvorteil im Vergleich zu Hochschulstandorten in Großstädten wie München oder Regensburg.