2G-Regel: Kein Zutritt für Ungeimpfte? Possoch klärt!

"Wer geimpft oder genesen ist, ist herzlich willkommen. Alle anderen werden gebeten, der Veranstaltung fernzubleiben". So hatte es Kabarettist Helmut Vorndran vor Kurzem auf seiner Facebookseite gepostet. Im neuen "Possoch klärt" (Video unten) erklärt Vorndran, warum er bei seinen Auftritten schon jetzt freiwillig auf die 2G-Regel setzt, aus der Ungeimpfte, aber Negativ-Getestete herausfallen: "Wenn sich jetzt alle impfen lassen würden, dann wäre der ganze Spuk im Oktober vorbei."

2G-Regel: In der Kultur-Branche bevorzugt?

Als Kabarettist ist Helmut Vorndran auf Publikum angewiesen. Würde der Würzburger mit der geltenden 3G-Regel nicht mehr Menschen ansprechen? Das ist eine Frage, die Vorndran in den Kommentaren zu seinem Facebook-Post häufiger gelesen hat.

Für ihn und - nach seiner Aussage - auch für viele seiner Kolleginnen und Kollegen in der Kulturbranche, ist der Weg zurück in die Normalität klar: "Wenn alle so vernünftig wären, sich jetzt impfen zu lassen, dann könnten wir komplett wieder aufmachen" und es bräuchte weder eine 3G- noch eine 2G-Regel.

Impflicht durch die Hintertür durch 2G-Regel?

Auch den Vorwurf, dass eine 2G-Regel Ungeimpfte ja quasi dazu zwingen würde, sich impfen zu lassen, wenn sie am öffentlichen Leben teilnehmen wollen, kennt Vorndran. Es sei jedoch keine Pflicht, denn man habe ja immer eine Wahl.

"Niemand wird gezwungen, sich impfen zu lassen. Es wird aber auch niemand gezwungen, zu mir in die Lesung zu gehen." Helmut Vorndran, Kabarettist und Autor

Helmut Vorndran ist nicht der einzige, der freiwillig von der geltenden 3G-Regel auf die 2G-Regel gewechselt hat. Christian Wolf ist Hotelbetreiber in Garmisch und auch er lässt in seinem Hotel nur noch Geimpfte oder Genesene übernachten. Ungeimpfte müssen ab dem 1. Oktober draußen bleiben.

Garmischer Hotelbetreiber setzt auf 2G und wird mit Hass überzogen

Für Hotelier Wolf geht es um "die größtmögliche Sicherheit für Mitarbeiter und Gäste" sowie um den Erhalt seines Familienbetriebs. Einen weiteren Lockdown würde dieser nicht mehr verkraften. "Und wenn ich der Wissenschaft Glauben schenken darf, dann ist die Impfung der Weg, um dieses Maß an Sicherheit zu bekommen," sagt Wolf.

Mit Gegenwind auf seine freiwillige Entscheidung hatte Wolf gerechnet. Von der schieren Masse an Reaktionen war er dann aber doch überrascht. Sie reichten von Hassmails bis hin zu Insolvenz-Wünschen per Brief. Wenn Wolf mit seinen Gästen spreche, ergebe sich jedoch ein anderes Bild: "Alle sind dankbar, dass wir das Thema so ernst nehmen und unser Menschenmögliches tun, um einen sicheren Aufenthalt gewährleisten zu können."

Ist die 2G-Regel verfassungswidrig?

Das aktuelle "Possoch klärt" (Video unten) geht auch der Frage nach, ob eine 2G-Regel, bei der Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, außen vor bleiben, juristisch überhaupt haltbar ist. Rechtsanwalt Christian Solmecke stellt zunächst klar, dass die 3G-Regel sogar geboten ist, weil der Staat "nicht auf alle Ewigkeit Freiheitsrechte einschränken darf". Bei der 2G-Regel müsse man genau schauen, welche Veranstaltungen dieser unterliegen.

Privatwirtschaftlich sei 2G kein Problem. Der 1. FC Köln beispielsweise praktiziere das bei seinen Fußballspielen so und letzten Endes dürfe der Verein selbst entscheiden, wen er ins Stadion lasse. Bei staatlichen Veranstaltungen sieht Anwalt Solmecke aber keinen vernünftigen Grund, weshalb der Staat getestete Personen ausschließen sollte.

"Insofern wäre das ein Verstoß gegen den grundrechtlich verankerten Gleichheitsgrundsatz, wenn der Staat zur 2G-Regel überschwenken würde." Christian Solmecke, Rechtsanwalt

Alles zur Debatte um die 3G- bzw. 2G-Regel sowie die Antwort auf die Frage, wie die Position der bayerischen Staatsregierung dazu ist, finden Sie im Video:

Possoch klärt!