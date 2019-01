270 Kilo Gemüse aus dem EDEN-ISS-Gewächshaus in der Antarktis

Seit Anfang 2018 testet das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) den Schrebergarten der Zukunft in der Antarktis. Das Gewächshaus EDEN-ISS, ein Hightech-Container mit 13 Quadratmetern Anbaufläche, befindet sich rund 400 Meter entfernt von der vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) betriebenen Neumayer-Station III. Jetzt ist Raumfahrtingenieur Paul Zabel zurück in Deutschland und berichtet von seinen Erfahrungen und Erfolgen beim Gärtnern in der Antarktis.

Reichhaltige Ernte im EDEN-ISS-Gewächshaus in der Antarktis

Paul Zabel säte, hegte und pflegte die Pflanzen im EDEN-ISS-Gewächshaus während des ersten Projektjahres. Er kontrollierte, ob seine Zöglinge optimal versorgt wurden und nahm mikrobiologische Proben. Bei Sturm wurde das Gewächshaus automatisch vom Kontrollzentrum des DLR in Bremen überwacht und gesteuert. Selbst bei widrigen Außenbedingungen ging es den Pflanzen im Inneren des Gewächshauses dank der Fernüberwachung und -steuerung von Deutschland aus bestens: Bei konstanten 21 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 65 Prozent wurden sie alle fünf Minuten computergesteuert mit einer Nährstofflösung besprüht, sie bekamen eine Extraportion Licht und Kohlendioxid. Binnen eines Jahres konnten die Forscher der Antarktis so rund 270 Kilogramm Gemüse abtrotzen: 117 Kilo Salat, 67 Kilo Gurken, 46 Kilo Tomaten, 19 Kilo Kohlrabi, 15 Kilo Kräuter und 8 Kilo Radieschen.

"Das war deutlich mehr Gemüse als wir erwartet hatten. Davon sind selbst die besten Schätzungen nicht ausgegangen. Wir hatten wirklich jeden Tag eine große Salatschüssel für alle zehn Leute." Paul Zabel, Raumfahrtingenieur und zeitweise EDEN-ISS-Gärtner, DLR, am 9.1.2019 im Gespräch mit BR-Redakteurin Miriam Stumpfe für "IQ - Wissenschaft und Forschung"