216 Fälle: Warum Anträge auf Corona-Impfschäden scheitern

Nach mehr als eineinhalb Jahren Corona-Impfungen sind in Bayern bislang 16 dauerhafte Impfschäden anerkannt worden. Gleichzeitig lehnte das zuständige Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) in Bayreuth 216 Anträge ab, 10 wurden zurückgenommen. Welche Impfschäden die 16 Betroffenen erlitten haben, gab die Behörde aus Datenschutzgründen nicht bekannt. Laut ZBFS werden allgemein die aus den Medien bekannten Schäden wie Herzmuskelentzündung oder Sinusvenenthrombose geltend gemacht. Beim ZBFS waren mit Stichtag 17. August insgesamt 984 Anträge eingegangen.

ZBFS: Viele Beschwerden konnten nicht auf Corona-Impfung zurückgeführt werden

Warum so viele Anträge abgelehnt wurden, habe "vielschichtige Gründe", sagte Thomas Kerner, der Abteilungsleiter für soziales Entschädigungsrecht und Impfschäden am Zentrum Bayern Familie und Soziales im BR24-Interview. Bei einigen hätte es sich beispielsweise um eine Impfnebenwirkung und nicht um einen Impfschaden gehandelt. "Das kann natürlich nicht entschädigt werden", erklärt Kerner. Die meisten Anträge seien allerdings abgelehnt worden, weil die gesundheitliche Schädigung nicht auf die Impfung zurückgeführt werden konnte, sondern "andere Ursachen" hatte.

Jedoch stehen laut ZBFS noch immer 726 Impfschadenanträge aus, die noch nicht abschließend beurteilt wurden. Grundsätzlich, so Kerner, muss jeder Fall und jedes Gutachten einzeln geprüft werden. Daher dauere die Sachbearbeitung noch an. Zudem könne erst von einem dauerhaften Impfschaden gesprochen werden, wenn die Beschwerden mindestens sechs Monate anhalten. Diese Zeit müsse abgewartet werden. Laut Kerner ist genau diese Frist bei vielen Anträgen noch nicht abgelaufen, unter anderem, weil einige Antragssteller erst im vergangenen Jahr ihre Erstimpfung erhalten hätten.

Unterscheidung zwischen Impfschaden und Impfnebenwirkung ausschlaggebend

Der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, fordert im BR24-Gespräch eine bessere Fürsorge für Menschen, die an Komplikationen nach einer Corona-Impfung leiden: "Wir müssen den Menschen, wenn sie Nebenwirkungen haben, eine bessere Betreuung und umfassende Nachsorge anbieten." Bei mehreren Millionen Impfungen alleine in Bayern seien das hunderte Fälle. Zum Beispiel brauche es spezielle Anlaufstellen in den Kliniken. "Wenn wir uns nicht gut um die Betroffenen kümmern, schaffen wir in entsprechenden Kreisen eher Argumente dafür, sich nicht impfen zu lassen."

Ganz allgemein bezeichnet ein Impfschaden laut Infektionsschutzgesetz eine "gesundheitliche Schädigung durch die Schutzimpfung", die über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgeht. Konkret ausgeschlossen für eine Entschädigung sind also die üblichen Impfreaktionen auf die in Deutschland zugelassenen mRNA-Covid-19-Impfstoffe, wie zum Beispiel Schmerzen an der Einstichstelle (mehr als 80 Prozent der Geimpften), Ermüdung (mehr als 60 Prozent), Kopfschmerzen (mehr als 50 Prozent), Muskelschmerzen (mehr als 40 Prozent) und Schüttelfrost (mehr als 30 Prozent). Das für die Sicherheit von Impfstoffen zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) betont regelmäßig, dass Nebenwirkungen über das übliche Maß hinaus extrem selten sind.

Anerkannte Impfgeschädigte bekommen Entschädigung

Wird aber durch eine öffentlich empfohlene Impfung ein Impfschaden verursacht, greift das soziale Entschädigungsrecht. Und zwar, weil dann "die staatliche Gemeinschaft eine besondere Verantwortung trägt", wie das Bundessozialministerium schreibt.

Neben Impfgeschädigten betrifft das zum Beispiel auch Opfer von Gewalttaten (u.a. auch Terror), Wehrdienstbeschädigte, Zivildienstbeschädigte und Opfer staatlichen Unrechts in der DDR. Die Versorgungsleistungen können zum Beispiel eine Rente sein, eine Pflegezulage oder Leistungen einer Krankenbehandlung und medizinischen Rehabilitation. Bei der sozialen Entschädigung gelte laut ZBFS der Grundsatz "Rehabilitation vor Rente".

Bayern: Ein abgelehnter Fall vor Gericht

Bei den 16 Anerkennungen in Bayern wurden in 8 Fällen unter anderem Versorgungsrenten gewährt, wie das Zentrum mitteilte. Mit Berücksichtigung der Inflation werden demnach 164 Euro bis 854 Euro pro Monat gezahlt. Zudem sind Zusatzzahlungen möglich, abhängig von den Impfschäden und den wirtschaftlichen Verhältnissen der Betroffenen. Gegen eine Ablehnung einer Versorgung durch das ZBFS kann laut Robert Koch-Institut vor einem Sozialgericht geklagt werden. Laut Thomas Kerner gebe es aktuell in Bayern einen Fall, der vor dem Münchner Sozialgericht gegen seine Ablehnung klagt.