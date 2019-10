20 neue Monde um Saturn entdeckt

Monde sehr weit von ihrem Planeten entfernt

Die 20 neuen Monde sind sehr weit von Jupiter entfernt. So weit, dass sie zwei bis drei Jahre brauchen, um den Planeten zu umrunden. Zum Vergleich: Unser Mond kreist in weniger als einem Monat einmal um die Erde. 17 der 20 neuen Saturnmonde laufen übrigens retrograd - entgegen der Richtung, in der sich Saturn um seine Achse dreht. Normalerweise kreisen Monde in der gleichen Richtung, in der sich ihr Planet dreht - prograd. Doch bei Saturn waren auch zuvor schon retrograde Monde bekannt.

Ihre weite Entfernung und retrograde Bewegung geben den Astronomen Anlass zur Vermutung, dass Saturn in der Frühzeit des Sonnensystems wie unsere Sonne von einer Staubscheibe umgeben war, in der diese neuentdeckten Monde entstanden sind.