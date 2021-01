150 Jahre Reichsgründung – Zwischen Pickelhaube und Moderne

Der Donner der Kanonen ist noch zu hören, in Versailles. Festungsartillerie feuert aus dem belagerten Paris. Denn an diesem 18. Januar 1871 ist der Krieg, den Frankreich mit Preußen, Baden, Bayern und anderen deutschen Staaten führt, noch nicht vorbei. Zwar hat sich der französische Kaiser Napoelon III nach der Schlacht bei Sedan in deutsche Gefangenschaft begeben und wurde prompt abgesetzt. Aber die auf das Kaiserreich folgende Französischen Republik kämpft erbittert weiter.

Ein bitterer Salut begleitet also die Geburt des ersten deutschen Nationalstaats. Aber auch im Inneren des Schlosses Versailles, im barocken Spiegelsaal, will keine rechte Feststimmung aufkommen. Wo die Fürsten und Abgesandten der deutschen Staaten, Offiziere und Soldaten in blitzenden Uniformen ihrem neuen Kaiser Wilhelm I. huldigen, lagen ein paar Tage zuvor noch verwundete Soldaten: Denn der Spiegelsaal wurde als Lazarett genutzt.

Das Volk bleibt draußen

Von dieser Kaiserproklamation in Versailles gab es vier Gemälde. Gemalt hat sie der 27-jährige Historienmaler Anton von Werner im Auftrag des preußischen Kronprinzen. Sie alle zeigen das selbe Ereignis, aber aus unterschiedlichen Blickwinkeln - und mit unterschiedlicher Aussage.

Die bekannteste Version zeigt links erhöht stehend den Preußischen König Wilhelm I., mit markantem Backenbart, rechts militärisches und diplomatisches Personal der deutschen Staaten. Im Zentrum des Bildes aber steht ein Mann in weißer Uniform, die schwarz-gold-glänzende Pickelhaube in der Hand: Otto von Bismarck.

"Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden – das ist der große Fehler von 1848 und 1849 gewesen – sondern durch Eisen und Blut." Otto von Bismarck

Mit der Ausrufung des Deutschen Kaiserreichs am 18. Januar 1871, vor 150 Jahren, ist Bismarck am Ziel all seiner Bemühungen, seit seiner Ernennung zum Preußischen Ministerpräsidenten 1862.

"Es ist schwer, unter einem solchen Kanzler Kaiser zu sein." Wilhelm I. über Reichskanzler Otto von Bismarck

Auf dem Weg zum Kaiserreich

Dieses Deutsche Kaiserreich, der erste deutsche Nationalstaat in der Mitte Europas, ist nicht das Ergebnis einer Erhebung von Bürgern, Arbeitern oder Bauern. Anders als bei der Revolution von 1848/49 hat hier nicht das liberale Bürgertum für einen demokratisch verfassten Nationalstaat gekämpft. Dieses Kaiserreich, ein "kleindeutsches" übrigens, ohne Österreich, ist das Ergebnis einer Revolution "von oben".

Eine Nation "aus Blut und Eisen", gebildet aus den Staaten des norddeutschen Bundes, der 1867 nach zwei Kriegen entstanden war: Da war der Krieg gegen Dänemark im Jahr 1864, in dem Preußen und Österreich, die beiden großen Mächte in der Mitte Europas, noch Seite an Seite kämpften – und siegten. Zwei Jahre später dann der "Deutsche" Krieg, diesmal standen sich Preußen und Österreich gegenüber. Preußen gewann dank überlegener Kriegsführung und moderner Zündnadelgewehre, Österreich war also fortan raus aus dem Projekt "Deutsche Einheit".

Bayerns König bekam Geld für seine Schlösser

Allerdings: Auf dem Weg zum Deutschen Einheitsstaat mussten auch die südlichen deutschen Staaten mitgenommen werden: das Großherzogtum Baden und das Königreich Bayern etwa. Ein weiterer Krieg, so der Plan Bismarcks, könnte den nötigen nationalen Schub bringen. In der damaligen Zeit war der Krieg ein durchaus legitimes Mittel der Politik. Deshalb genügte eine eigentlich nur wenig skandalträchtige diplomatische Affäre um die Einsetzung eines Hohenzollern-Prinzen als König von Spanien und deren Zuspitzung durch Bismarck, um die Franzosen zur Kriegserklärung zu provozieren.

Aber Napoleon III. hatte sich verrechnet: Die Süddeutschen Staaten standen zu Preußen, eine Welle der Kriegseuphorie erfasste auch Bayern und Baden. Es folgte der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71, an dessen Ende mit dem Sieg der Deutschen Truppe bei Sedan der Einheit nichts mehr im Weg stand. Bayerns König Ludwig II. musste zwar noch überredet werden – mit einer großzügigen Finanzspritze für dessen Schlösserprojekte gelang Bismarck aber auch das. Den Kaiserbrief, in dem Wilhelm die Krone angetragen werden sollte, diktierte er Ludwig quasi in die Feder. War der Bayerische König bestechlich, hat er gar sein Land an die Preußen verkauft? Die Forschung streitet bis heute darüber.

"Deutscher Kaiser" – oder "Kaiser von Deutschland"?

Preußens König Wilhelm I. aber war überhaupt nicht begeistert davon, Kaiser einer neuen, konstitutionellen Monarchie zu werden: Die Vorstellung, als "Grüß-August" neben Reichstag und Reichskanzler nur repräsentative Funktion zu haben, gefiel dem 73-Jährigen gar nicht. Zumal schon sein verstorbener Bruder Friedrich Wilhelm IV. eine Kaiserkrone abgelehnt hatte: 1849, vom Parlament der Frankfurter Paulskirche. "Die Herrscher Preußens empfangen ihre Krone von Gott!", so Wilhelm. Und dann gab es auch noch Streit um den Titel des künftigen Herrschers: Um die immer noch zögerlichen Süddeutschen Staaten nicht doch noch zu vergrämen, sollte er lediglich "Deutscher Kaiser" werden, und nicht "Kaiser von Deutschland".

"Morgen ist der unglücklichste Tag meines Lebens. Da tragen wir das preußische Königtum zu Grabe. Und daran sind Sie, Graf Bismarck, Schuld." Wilhelm I.

Schließlich gelingt es dem badischen Großherzogs Friedrich am Vorabend der Proklamation, Wilhelm umzustimmen. Und Friedrich war es dann auch, der die peinliche Frage nach dem Titel des Kaisers löst, indem er kurzerhand in die peinliche Stille ruft: "Seine Kaiserliche und Königliche Majestät, Kaiser Wilhelm, lebe hoch, hoch, hoch!"

Was folgt, ist Geschichte. Und zwar preußisch-dominierte deutsche Nationalgeschichte. Historiographie als patriotische Erzählung vom langen Streben eines angeblichen Deutschen Volkes nach Einheit, gipfelnd im Kaiserreich. Die drei Kriege im Vorfeld werden zu "Einigungskriegen" stilisiert. Der Reichskanzler wird, vor allem nach seinem Rücktritt 1891, kultisch verehrt. Und die ungestüme, mächtige und nervöse neue Großmacht in der Mitte Europas tritt schnell in Konkurrenz und Wettbewerb mit Frankreich und Großbritannien, Kolonialverbrechen inklusive.

Das Kaiserreich – rückwärtsgewandt oder modern?

Pickelhaube, Militarismus, preußischer Drill: Bis heute dominiert in der öffentlichen Wahrnehmung vom Kaiserreich das Bild eines rückwärtsgewandten, aggressiven, nationalistisch-chauvinistischen Staates. Und natürlich war dieses Kaiserreich unter der preußischen Dominanz ein Obrigkeitsstaat. Zugleich aber steckte seine Gesellschaft im permanenten Spannungsfeld zwischen Tradition und Modernität, zwischen Autoritarismus und Pluralismus, zwischen Bevormundung und Massenpolitisierung.

Andererseits: Der "äußeren" Einigung in Versailles musste ja auch eine "innere" Einigung folgen. Dazu hat auch das liberale Bürgertum durchaus beigetragen. Die Einheit der Nation wurde in Gesangs-, Krieger-, und Turnvereinen beschworen und besungen. Der Bismarck-Kult trieb bunte Blüten.

"Ab dem Gefreiten beginnt der Darwinismus, aber der Mensch fängt erst beim Leutnant an!" Carl Zuckmayer, "Der Hauptmann von Köpenick"

Mit dem Tod Wilhelms I. im Jahr 1888 und der Thronbesteigung Wilhelms II. wurden die Stimmen der Chauvinisten, Imperialisten und Antisemiten immer lauter. Der Gründungsmythos von "Blut und Eisen" verhalf dem Militär zu einer herausragenden gesellschaftlichen Stellung.

Aber: In eben jenem Kaiserreich konnten auch Arbeiterbewegung und Sozialdemokratie immer stärker werden, und dies trotz der brutalen Bismarckschen Sozialistengesetze von 1878. Auch das Katholische Zentrum, im Kulturkampf 1873 noch unterdrückt, kann sich organisieren und Gehör verschaffen, durch eine immer vielfältiger werdende Presselandschaft. Die Frauenbewegung im Kaiserreich wurde zur Größten in Europa. Und das festgeschriebene Wahlrecht für alle Männer ab 25 Jahren war ein Erbe der Frankfurter Paulskirchenverfassung.

"Dies war das revolutionäre Wahlrecht der Frankfurter Versammlung, das Bismarck in seinem Kampf gegen Österreich um die Vorherrschaft in Mitteleuropa an Preußens Fahne geheftet und anschließend in die Wahlgesetze des Norddeutschen Bundes sowie des Deutschen Reichs geschrieben hatte. Mit dieser demokratischen Breite war das Wahlrecht praktisch ein Novum in Europa." Margaret Lavina Anderson, "Lehrjahre der Demokratie"

Der Blick aufs Kaiserreich ist differenzierter geworden

Die historische Forschung hat sich in den vergangenen Jahren weitgehend von der Betrachtung eines eindimensionalen "Deutschen Sonderwegs" verabschiedet, die das Kaiserreich als Beginn einer unheilvollen, linearen Entwicklung hin zum Faschismus des 20. Jahrhunderts sieht. Die Analysen sind differenzierter geworden. Historikerinnen und Historiker ziehen internationale Vergleiche und konzentrieren sich nicht mehr auf die rein preußischen Aspekte der Geschichte, sie sehen zum Beispiel auch den föderativen Charakter des Reichs – und die liberalen Strömungen in den Einzelstaaten wie Bayern oder Baden.

Im Kaiserreich selbst wurde der 18. Januar 1871 nicht groß gefeiert. Der "Sedan-Tag" am 2. September in Erinnerung an die Schlacht von Sedan, die den Sieg über Frankreich besiegelte, dagegen schon. Und der Ort der Kaiserproklamation, der Spiegelsaal von Schloss Versailles, das einstige Zentrum der Macht Frankreichs, bedeutete die maximale Demütigung, und – den Beginn der fatalen "Erbfeindschaft", die in die großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts mündete.