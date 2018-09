140 Jahre Ausgrabung in Pergamon an der türkischen Ägäis

Kivanc Basak läuft mit leuchtenden Augen zwischen alten Steinen und Stücken von Säulen, die im hohen Gras liegen. Der 32-Jährige aus Istanbul arbeitet seit sechs Jahren mit an der Ausgrabung von einem Teil des Säulenhofs des ehemaligen Gymnasiums. Er schreibt seine Masterarbeit über Pergamon. Dafür erstellt vor allem Zeichnungen von der antiken Stadt. Für ihn sei das wie Meditation, als würde man in dem historischen Gebäude sitzen:

"Man schaut die Wand an und versucht dabei zu verstehen, wie das Gebäude funktioniert hat, versucht die Details des Gebäudes zu verstehen." Kivanc Basak, Mitarbeiter in Pergamon

Man könne es nicht einfach nur abfotografieren, erklärt er. In dem ehemaligen Gymnasium lernten einst die Söhne der Bürger in hellenistischer und römischer Zeit. Die weißen Säulen wurden in den letzten fünf Jahren freigelegt und teilweise rekonstruiert. Geld dafür kam von Studiosus. Die Stiftung des Studien-Reiseanbieters fördert regelmäßig Ausgrabungen, denn ein Besuch in Pergamon sei für viele Touristen in der Westtürkei "das absolute Must", erklärt Ruth Hopfer-Kubsch von Studiosus.