100 Tage Krieg: Scheitert der Westen an Putin? Possoch klärt!

Trotz Sanktionen: Es fließt sogar mehr Geld nach Russland

Diese Frage, wie sehr Sanktionen Russland überhaupt noch schaden können, wird bei folgender Situation deutlich: Obwohl die EU mit Sanktionen wie diesen Russland wirtschaftlich schaden will, hat Russland mit dem Verkauf von Öl und Gas angeblich sogar mehr eingenommen.

Wegen der extrem gestiegenen Preise beliefen sich die Mehreinnahmen auf etwa 13,7 Milliarden Euro, sagte der russische Finanzminister Anton Siluanow. Geld, das auch in Putins Kriegskasse fließen dürfte.

Scharfe Kritik an Deutschland aus Polen

Weiterer Anhaltspunkt für einen bröckelnden Widerstand: die andauernde Kritik an Deutschland, zuletzt recht scharf aus Polen. Laut polnischer Darstellung würde Deutschland seine Zusage zu einem Ringtausch bislang nicht einhalten. Beim Wirtschaftsforum in Davos hat Andrzej Duda, Polens Präsident, Deutschland Wortbruch bei Panzerlieferungen vorgeworfen. Polen hatte der Ukraine Panzer abgegeben, Deutschland wollte diese ersetzen. Dass dieses Versprechen laut Duda bislang nicht eingehalten wurde, sei für ihn "eine große Enttäuschung".

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine jedoch erst jüngst die Lieferung eines modernen Flugabwehrsystems für den Kampf gegen die russischen Angreifer zugesagt. Außerdem werde den ukrainischen Streitkräften ein modernes Ortungsradar zur Verfügung gestellt, das Artillerie aufklären könne. "Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen", sagte Scholz.

Führung contra Klarheit

Die Bundesregierung hatte in den vergangenen Wochen auch bereits Zusagen für die Lieferung schwerer Waffen gemacht: Es sollen 50 Flugabwehr-Panzer vom Typ Gepard und sieben Panzerhaubitzen 2000 – moderne Artilleriegeschütze mit einer Reichweite von 40 Kilometern – in die Ukraine geliefert werden. Sie sind aber noch nicht dort angekommen. Die Opposition hat Scholz deswegen in den vergangenen Wochen immer wieder Zögerlichkeit vorgeworfen.

Cornelius Adebahr führt im BR24-Interview für "Possoch klärt" an, es mangele der Bundesregierung nicht unbedingt an Führung: "Da würden sich sicher die einen oder anderen Partner in Europa mehr Klarheit wünschen: Was kommt von Deutschland? Natürlich wäre Führung auch gut, aber wichtiger wäre Konsistenz, klare Signale, zu wissen, was von Deutschland zu erwarten ist."

Auch die USA diskutieren über Hilfe für die Ukraine

Nicht nur die EU tut sich schwerer, auch in den USA werden Stimmen laut, die die Hilfe für die Ukraine mehr und mehr in Frage stellen. Das Hilfspaket von US-Präsident Joe Biden beläuft sich auf 40 Milliarden Dollar.

"Wenn die Vereinigten Staaten 40 Milliarden Dollar in die Ukraine schicken können, sollten wir in der Lage sein, alles zu tun, was nötig ist, um unsere Kinder zu Hause zu schützen." Diesen Seitenhieb auf die Ukraine-Hilfe stammt von Amtsvorgänger Donald Trump – während der Jahrestagung der Waffenlobby NRA.

Hohe Inflation durch Ukraine-Krieg in den USA: Chance für Donald Trump?

Durch den Krieg in der Ukraine sind auch in den USA die Lebensmittelpreise gestiegen, um knapp zehn Prozent. Die Energiepreise sind gar um 34 Prozent gestiegen. Die Inflation zerschlage die Midterm-Hoffnungen der Demokraten, analysiert der US-Fernsehsender CNN. Die Midterms sind die Zwischenwahlen zum US-Kongress und gelten vor allem als Abstimmung über die Politik des Präsidenten, da etwa zur Halbzeit der Präsidentschaft stattfinden.

Ein mehrheitlich republikanisch geprägter Kongress könnte die transatlantische Ukraine-Solidarität weiter bröckeln lassen. Immerhin haben bereits elf republikanische Senatoren und 57 republikanische Kongressabgeordnete gegen das 40-Milliarden-Dollar-Hilfspaket für die Ukraine gestimmt. Das politische Klima könnte sogar Donald Trump dabei helfen, erneut Präsident der USA zu werden, sofern er eine Kandidatur bekannt geben würde. Man könne froh sein, dass der Krieg unter Biden und nicht unter Trump angefangen hat, "wenn er denn überhaupt anfangen musste", fügt Adebahr an.

Diplomatie kommt nicht voran

Ergibt sich aus dieser Gemengelage ein Momentum für Putin? Laut dem Militärexperten Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr kommt Putins Donbass-Offensive gut voran: "Es läuft für ihn", sagte Masala. Daher gebe es aktuell auch keinen Grund für Russlands Präsidenten zu verhandeln.

Das bedeutet: Selbst nach 100 Tagen Krieg ist noch kein Ende in Sicht. "Je länger der Konflikt andauert, desto schwieriger wird es für die Ukraine, dem standzuhalten und für die Partner in Europa die Ukraine weiter zu unterstützen", analysiert Cornelius Adebahr von der DGAP. Der Westen sei immer mehr herausgefordert, eine Antwort auf die Frage zu finden: Wie weit will er mit seiner Unterstützung für die Ukraine gehen? Darauf eine einheitliche Antwort zu finden, dürfte für den Westen alles andere als leicht werden.

Im Video oben erfahren Sie alles, was Sie zur Frage, ob Putin die Spaltung des Westens gelingt, wissen sollten. Diskutieren Sie gerne in den Kommentaren mit.