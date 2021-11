Zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Das Leben als Schauspieler

Es ist eines der letzten Male, dass Benedikt Kosian als Student in die Theaterakademie August Everding in München geht. Vier Jahre lang war das Gebäude hinter dem Prinzregententheater sein zweites Zuhause, hier hat er Schauspiel studiert. Jetzt steht der 28-Jährige kurz vor seinem Abschluss.

Schauspielern, auf der Bühne oder vor der Kamera stehen, das ist der Traum vieler junger Menschen. Doch Wunsch und Wirklichkeit stimmen nicht für jeden in dieser Branche überein. Neben den schönen Momenten, wie Theaterpremieren und roten Teppichen, bringt der Beruf auch große Herausforderungen mit sich. Eine der ersten ist der Start in die Karriere: Wie werde ich Schauspieler?

Erst einen anderen Bachelor, dann Schauspielschule

Auch Benedikt hat bereits als Jugendlicher mit dem Beruf geliebäugelt. Direkt nach dem Abitur fühlte er sich nicht reif genug für ein Schauspielstudium und studierte zunächst Kommunikation und Theaterwissenschaften in Wien. Der Wunsch, Schauspieler zu werden, ließ ihn aber nicht los und so traute er sich doch noch, sich an der Theaterakademie August Everding in München zu bewerben.

Bis zu 1.000 junge Menschen sprechen dort jedes Jahr für den staatlichen Studiengang Schauspiel vor. Pro Jahrgang werden zehn bis zwanzig Studentinnen und Studenten angenommen. Einer von ihnen war vor vier Jahren Benedikt Kosian. "Dass es so gut laufen wird, damit habe ich nicht gerechnet", erinnert er sich.

Intendant rät: Früh beginnen mit dem Schauspielern

Wer Schauspieler werden möchte, sollte schon früh ins Theater gehen, auch selber in Jugendclubs schauspielern, empfiehlt Jochen Schölch, Leiter des Studiengangs Schauspiel an der Theaterakademie August Everding. Es gehe darum, schon als Kind oder Jugendlicher Spielerfahrung zu sammeln.

Außerdem empfiehlt er das Schauspiel-Studium an einer staatlichen Hochschule. Der Studiengang sei kostenlos und es gebe einen "Eins-zu-Eins-Unterricht", pro Student ein Ausbilder. Am Ende erhalten die Absolventinnen und Absolventen einen staatlichen Abschluss. "Wir können es nicht garantieren, dass ein Jobangebot danach folgt. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn man an einer staatlichen Schule studiert hat, ist doch sehr hoch", erzählt Jochen Schölch.

Denn die knapp 15 staatlichen Hochschulen und die rund 140 öffentlich getragenen Theater sind bundesweit gut vernetzt. Alleine dadurch steige die Chance, nach dem Studium engagiert zu werden.

Berufswunsch entsteht oft im Kindesalter

Auch Friederike Sipp wusste schon als Kind, dass sie einmal auf der Bühne stehen will, erzählt sie. Für den Weg in die Schauspielerei gibt es verschiedene Möglichkeiten: man versucht den Quereinstieg, bewirbt sich auf einer staatlichen Schauspielschule oder geht auf eine private Schauspielschule. Letzteres hat Friederike Sipp getan und damit ihren Weg zu ihrem Traumberuf gefunden.

"Für mich bedeutet der Beruf Schauspielerin ganz viel Freiheit, eine ständige Herausforderung, unter anderem auch Kreativität, natürlich und irgendwie, um es kurz zu fassen, irgendwie alles", schwärmt die Münchnerin.

Kaum Routine im Arbeitsalltag

Immer wieder in neue Rollen schlüpfen, auf der Bühne, vor der Kamera, vor dem Mikrofon als Synchronsprecherin, fast jeder Arbeitstag sieht anders aus. Aktuell heißt es für die Münchnerin: Probe, organisatorische Absprachen mit ihrem Spielpartner, organisatorische Absprachen mit dem Theater. Auch, wenn in der momentan vierten Corona-Welle die Auftritte wieder einmal auf der Kippe stehen.

Dieser Alltag, wenn sie zu tun habe, bedeute: "Be prepared! Also, mach deinen Text! Achte auf dich und deinen Körper! Ganz, ganz, ganz, ganz wichtig. Man muss funktionieren, einfach", erklärt die Münchnerin. Wenn sie sich mit Freunden treffe, "die den sibirischen Bluthusten mit sich bringen und einen einfach mal umarmen wollen, weil es für sie nicht so schlimm ist, ist das für mich ein riesen Drama zum Beispiel."

Kaum soziale Leistungen für freie Schauspieler

Fallen Schauspielerinnen und Schauspieler aus, weil sie krank sind, eine Erkältung oder keine Stimme mehr haben, gibt es keine Lohnfortzahlung, kein Kranken- und kein Urlaubsgeld. Zumindest für die meisten nicht. Denn festangestellte Schauspielerinnen gab es in Bayern im Jahr 2019 nach Angaben des statistischen Landesamts lediglich 293. Wie viele Schauspielerinnen es überhaupt gibt, ist schwer zu beziffern, weil der Berufstitel nicht geschützt ist.

Verschiedene Beschäftigungsverhältnisse von Schauspielern

Neben den wenigen festangestellten Künstlern sind andere laut einer Untersuchung der Universität Münster aus dem Jahr 2011 zum Beispiel befristet beschäftigt, selbstständig tätig oder unständig beschäftigt.

Als unständig beschäftigt gelten Menschen, die überwiegend bei unterschiedlichen Arbeitgebern weniger als eine Woche im Monat arbeiten, erklärt Irina Wanka, Vorsitzende des Interessenverbands Deutscher Schauspieler (IDS).

IDS: Faire Gagen und flächendeckende soziale Absicherung

Seit Jahrzehnten setzt sie sich für angemessene Gagen und soziale Absicherung von Schauspielerinnen und Schauspielern ein. Eine weitere Herausforderung des Berufs sei die unregelmäßige Beschäftigung vieler Künstler, wenn sie als unständig beschäftigt gelten, sagt die Münchnerin.

Viele freie Schauspieler erhalten Geld für einen Drehtag oder einen Auftritt im Theater. Wenn sie nicht spielen oder drehen, gibt es auch keine Gage. Proben werden meist nicht vergütet, heißt es vom Verband. Außerdem fehle die soziale Absicherung. Wer nicht die Mindestzahl an Arbeitstagen im Monat oder Jahr arbeitet, sei nicht durchgehend kranken- und oft nicht arbeitslosenversichert, erklärt Irina Wanka. Das sei "ein fortwährender Skandal."

Corona-Hilfen auch für freie Schauspielerinnen und Schauspieler

In der Corona-Pandemie leiden manche freien Künstlerinnen und Künstler zusätzlich. Der Freistaat Bayern hat versucht, sie mit sogenannten Corona-Hilfen in der Krise zu unterstützen. Bis Mitte November haben Schauspielerinnen und Schauspieler rund 6.100 Anträge auf Corona-Hilfen gestellt. Laut bayerischem Wirtschaftsministerium wurden mehr als 24 Millionen Euro Unterstützung ausgezahlt, auch an sogenannte unständig Beschäftigte.

Der Verband IDS fordert von der Politik, dass auch freie Schauspieler und Schauspielerinnen auf demselben Niveau wie ganz normal Festangestellte sozial abgesichert werden. Das heißt, sie müssten auch bei unregelmäßigen Beschäftigungen von jeweils kurzer Dauer adäquat in das System der Arbeitslosenversicherung integriert und auch für diesen Fall durchgehend sozialversichert sein, sagt Irina Wanka.

Ministerium verweist auf Sonderregelung für unständig Beschäftigte

Das zuständige Bundesministerium für Arbeit und Soziales antwortet darauf auf BR-Anfrage: Aktuell gebe es eine Sonderregelung der Arbeitslosenversicherung für unständig Beschäftigte, die das Problem abfedern solle. Sie endet laut Ministerium zum 31. Dezember 2022. Danach werde von der neuen Regierung zu entscheiden sein, wie die soziale Sicherung für freie Künstler weiter gestaltet werden soll.

Intendant: "Frustration gehört zum Beruf"

Neben diesen Herausforderungen gehöre zum Beruf Schauspieler auch, mit Absagen umgehen zu können, erklärt Jochen Schölch, der den Studiengang Schauspiel an der Theaterakademie August Everding München leitet.

"Es sind einfach sehr viele Menschen, die in diesen Beruf wollen jedes Jahr und es ist natürlich nicht gesetzt, dass man einen Job bekommt oder auch nicht vielleicht den, den man gerne möchte. Also, Frustration auszuhalten, da zeigt sich dann, wie berufstauglich man ist", erklärt Jochen Schölch. Während des Studiums werde versucht, die angehenden Schauspielerinnen und Schauspieler auch darauf vorzubereiten.

Beruf Schauspieler ist im Wandel

Insgesamt habe sich der Beruf Schauspieler "total gewandelt", sagt Jochen Schölch. Früher seien sie eine Theaterschule gewesen. Doch mittlerweile haben sich die Bereiche erweitert, in denen die Absolventinnen und Absolventen nach ihrem Schauspielstudium arbeiten.

Nach einer Untersuchung der Universität Münster aus dem Jahr 2011 arbeiten Schauspielerinnen und Schauspieler im Film, beim Fernsehen oder im Theater. Viele synchronisieren außerdem Filme, sprechen im Radio oder drehen Werbefilme.

Ausgebildete Schauspieler arbeiten in verschiedenen Bereichen

Um in diesen Bereichen nach dem Schauspielstudium engagiert zu werden, benötigen die Schauspiel-Absolventen Arbeitsproben, die sie während ihres Studiums produzieren. Damit können sie sich nach ihrem Abschluss zum Beispiel in Casting-Agenturen bewerben oder sich eine Schauspielagentur suchen, die ihnen mögliche Engagements vermittelt.

Schauspieler: kein nine-to-five Job

Wenn Benedikt Kosian seinen Abschluss in Schauspiel gemacht hat, möchte er in den kommenden Wochen weiter als Bühnentechniker arbeiten, wie er es im Studium getan hat, um Geld zu verdienen. Er wird zum Vorsprechen gehen, Sport machen und Freunde treffen. Denn, was der Beruf Schauspieler auch mit sich bringt, ist, dass Auftritte immer abends und oft am Wochenende sind. Es gehöre dazu, dass man arbeitet, wenn andere Freizeit haben und Freizeit hat, wenn andere arbeiten, sagt Benedikt Kosian.

Das seien Dinge, die wisse man vorher. "Und dennoch sind es Dinge – abgesehen von den Vorstellungen – die nicht in Stein gemeißelt sein müssen", findet der 28-Jährige. Es gebe andere Modelle, in denen zum Beispiel Probenzeiten unter der Woche und tagsüber angesetzt werden. "Wo man sagen kann: 'Cool, ich kann mich abends noch mit meinen Freunden treffen.‘"

Theater sozialer gestalten

Langfristig ist sein Plan für kommendes Jahr, zu schauspielern – im Film und auf der Bühne – und Kulturmanagement zu studieren, erzählt Benedikt. Denn er will versuchen, die Arbeitsbedingungen für Schauspielerinnen sozialer zu gestalten.

Leitungsteams in Theatern anstelle von einem Intendanten als alleinigem Entscheider, Gagen oberhalb des Mindestlohns, sozialere Arbeitszeiten – dafür setzt sich Benedikt Kosian bereits jetzt im gemeinnützigen Verein "Ensemble Netzwerk" ein.

"Wir haben zu Recht einen tollen Theaterstandort Deutschland. Aber es kann nicht angehen, dass dann Leute für den Mindestlohn arbeiten zu Arbeitszeiten, die sowieso schon schwierig sind und darüber hinaus keinen Ausgleich kriegen für Feiertagszuschläge und so weiter", sagt Benedikt Kosian. Da sei noch sehr viel Aufholpotenzial vorhanden, findet Benedikt Kosian.