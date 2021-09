Zwischen Urgewalt und Unvernunft – Die PS-Könige der IAA

"Speakeasy" - so hießen in den USA in Zeiten der Prohibition illegale Kneipen, in denen trotz Verbots Alkohol ausgeschenkt wurde. Oft in dunklen Kellerräumen.

E-Auto mit 800 PS für 900.000 Euro

Ein ähnliches Gefühl kam bei der Präsentation des Prototypen eines kleinen bayerischen Autobauers in München auf, auch wenn es nicht um Schnaps, sondern um PS ging. In einer Tiefgarage zeigte die Firma ELegend ein Fahrzeug, dessen Design stark an den ersten Audi quattro angelehnt ist.

Ab dem kommenden Jahr sollen 30 Exemplare gebaut werden, zum Stückpreis von fast 900.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Firmenchef Marcus Holzinger verspricht angesichts eines Elektroantriebes mit rund 800 PS brachiale Leistungswerte: "Wir haben die Design-Themen aus unserem Vorbild herausgeschält und in ein futuristisches Gewand gepackt. Die Fahrleistungen sind enorm. Wir haben eine Beschleunigung von neun Sekunden auf Tempo 200 und Null auf 100 ist in 2,5 bis 2,6 Sekunden möglich."