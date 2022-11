Zwischen Krise und Chance: Bayerns Autozulieferer im Umbau

Der fränkische Autozulieferer will in den kommenden Jahren 1.300 Stellen streichen, 1.000 davon in Deutschland. Damit folgt das Unternehmen aus Herzogenaurach anderen bayerischen Zulieferern, die sich derzeit neu strukturieren, auch wegen des Umbaus zur Elektromobilität. Nicht nur bei Schaeffler stehen derzeit viele Arbeitsplätze auf der Kippe.

Schneller Wandel belastet Firmen

So kündigte vor einigen Monaten Vitesco massive Stellenstreichungen an. Allein am Standort Nürnberg sollen in den kommenden Jahren 800 Jobs wegfallen, das sind etwa zwei Drittel der dortigen Stellen. Darüber hinaus schließt Vitesco sein Werk in Roding. Dortige Arbeitsplätze sollen an den Stammsitz nach Regensburg verlagert werden.

Gerade große Zulieferer, die sich auf Antriebe spezialisiert haben, kämpfen mit dem Umbau der Auto-Industrie: Weg von Verbrennern, in denen komplexe mechanische Bauteile verbaut sind hin zu Elektrofahrzeugen. So soll der Stellenabbau bei Schaeffler nicht zuletzt Beschäftigte in der Motorenentwicklung treffen.

Ukraine-Krieg und hohe Kosten als Krisen-Beschleuniger

Doch nicht nur der Strukturwandel der Autobranche macht so manchem Zulieferer zu schaffen. So meldete vor knapp einem Monat das Unternehmen Borgers Insolvenz an, von der auch 750 Beschäftigte an zwei Standorten im schwäbischen Landkreis Günzburg betroffen sind. Bei Borgers begründete man die finanzielle Schieflage unter anderem mit einem sprunghaften Anstieg der Rohstoffpreise und den nahezu unberechenbaren Energiepreisen, die so manchem Industrieunternehmen das Leben schwer machen.

Auf enormen Kostendruck verwies zuletzt auch Leoni aus Nürnberg. Der Spezialist für Bordnetze hatte in diesem Jahr schon unter dem Produktionsausfall von Werken in der Ukraine zu leiden. Nun sorgt man sich über enorm steigende Ausgaben für Strom und Rohstoffe ebenso wie über einen massiven Anstieg der Personalkosten, angesichts der hohen Forderungen der Gewerkschaft in den laufenden Tarifverhandlungen.

Autobranche ist weniger berechenbar geworden

Als weitere Herausforderung nennen Zulieferer immer wieder, dass ihre Kunden aus der Auto-Industrie mehr Flexibilität von ihren Lieferanten fordern. Angesichts von wackeligen Lieferketten fehlt es oft an zuverlässigen Prognosen, wie viele und welche Fahrzeuge die Konzerne in den kommenden Monaten überhaupt bauen werden. Damit werden dann auch sehr kurzfristig Lieferungen von Sitzen, Antrieben, Kabelbäumen oder Lenkrädern storniert oder verschoben.

Elektronik als Wachstumsmarkt

Angesichts des Wandels in der Autobranche gibt es aber auch Gewinner. Vom Umbau der Automobil-Branche profitiert unter anderem Infineon. Die zunehmende Elektrifizierung der Fahrzeuge spielt Deutschlands größtem Halbleiterkonzern in die Hände. Das Unternehmen aus München hat seit Jahren eher das Problem, gar nicht so viel liefern zu können wie nachgefragt wird. Infineon fährt dabei mehrgleisig. Man liefert nicht nur Halbleiter für die Steuerung von Batterien und E-Antrieben, sondern auch Elektronik für Verbrenner: Von der Steuerung des Motors bis hin zu Sensoren, wie sie zum Beispiel in Abstands-Warnsystemen verbaut sind. Damit jeder Fahrzeug-Generation mehr Elektronik ins Auto einzieht erwartet Infineon auf lange Sicht weiteres Wachstum.

Lebendige Start-Up-Szene

Auf Themen wie Elektromobilität und Autonomes Fahren setzen auch zahlreiche Start-Ups, die in den vergangenen Jahren in Bayern entstanden sind. Im Umfeld von Hochschulen wie der TU München ist so ein Netzwerk an Firmen groß geworden, die ihren Markt nicht nur bei den traditionellen bayerischen Autobauern wie BMW oder Audi sehen. Sie stehen oft in Kontakt mit neuen Herstellern, die sich vermehrt im Freistaat ansiedeln, darunter E-Auto-Spezialisten wie die chinesische Nio.