Zweiter Lockdown bremst bayerische Wirtschaft aus

Es geht wieder abwärts. Dieses Bild transportiert die aktuelle Umfrage des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages (BIHK) unter 4.200 Unternehmen. Der Konjunktur-Index sinkt von 107 Punkten im Herbst auf jetzt nur noch 98 Punkte. Im Frühsommer 2020 hatte er allerdings mit 81 Punkten einen noch niedrigeren Wert.

Lockdown wie ein Kinnhaken für Unternehmen

Nach einem Aufschwung ging es also kräftig aufwärts und jetzt wieder nach unten, aber nicht so weit wie während des ersten Lockdowns. Der zweite Lockdown sei wie ein Kinnhaken, der Unternehmen zu Boden bringe, so BIHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl.

Geschäfte zu - Corona stärkt Onlinehandel

Besonders dramatisch ist die Situation im Tourismus. Über 90 Prozent der von den IHKs befragten Unternehmen bezeichnen ihre Lage als schlecht. Angespannt ist die Situation auch in der Kulturwirtschaft und bei vielen Einzelhändlern. Im Einzelhandel ist das Bild allerdings sehr unterschiedlich: Während der geschlossene stationäre Handel leide, laufe das Onlinegeschäft weiter sehr gut. Corona wirke hier wie ein Strukturbeschleuniger. Mit den Schließungen habe sich der Trend vom Geschäft vor Ort hin zum Onlinehandel verstärkt.

Industrie kann weiter produzieren

Die Industrie setze ihre Erholung fort und scheint mit einem blauen Auge durch die Krise zu kommen, heißt es beim BIHK. Denn anders als beim ersten Lockdown vor knapp einem Jahr könne die Industrie ihre wirtschaftliche Aktivität weitestgehend aufrechterhalten. Damals waren bekanntlich viele Lieferketten unterbrochen, einige Unternehmen mussten zeitweise komplett schließen.

Keine Entlassungen dank Kurzarbeit

Bei den Arbeitsplätzen hat sich die Situation im Vergleich zum Herbst leicht gebessert. Auch dies zeigt, dass der zweite Lockdown die Firmen nicht so stark trifft wie der erste. Und es deutet darauf hin, dass die Situation sich stabilisiert. Dabei trägt auch die Kurzarbeit dazu bei, Beschäftigte zu halten und nicht zu entlassen. Etwa ein Drittel der befragten Unternehmen nutzt dieses Instrument.

Staatliche Hilfen, um Pleiten zu verhindern

Die große Mehrheit der Unternehmen habe eine befriedigende oder gute Liquiditätslage. Dies bedeute aber auch, dass 15 Prozent Probleme hätten, so der BIHK-Präsident Eberhard Sasse - das entspreche etwa 150.000 Unternehmen in Bayern. Die betroffenen Branchen bräuchten schnell Geld aus den staatlichen Hilfsprogrammen, so Sasse. Außerdem dürften sie nicht durch neue Auflagen oder Belastungen ausgebremst werden.

Wirtschaft fordert schnelles Impfen und mehr Tests

Wichtig sei, dass nun mehr geimpft und getestet werde, so Sasse. Schnelle Impfungen seien klar im wirtschaftlichen Interesse. Außerdem sollten Schnelltests ausgeweitet werden. Darüber hinaus fordert er ein Fitnessprogramm für den Standort Deutschland. Bei Unternehmenssteuern, Energiepreisen sowie Investitionen in Digitalisierung und Infrastruktur müsse die Politik tätig werden. Dies sei nötig, damit die Wirtschaft wieder ordentlich durchstarten könne.