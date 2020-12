Zweiter Corona-Lockdown verschärft Messe-Krise

Vor der Corona-Pandemie waren die Messegesellschaften auf Rekordkurs. Aus dieser Zeit von Neujahr bis zum Frühjahr stammen die meisten Umsätze, die die Veranstalter im gesamten Jahr 2020 gemacht haben. Die Frankfurter Messe meldet 250 Millionen Euro, rund zwei Drittel weniger als im Vorjahr. Der Veranstaltungskalender schrumpfte deutlich. Im nächsten Jahr will die Messe Frankfurt 137 Events veranstalten, mindestens elf davon werden rein digital stattfinden.

Deutsche Messeveranstalter sind auch an Events im Ausland beteiligt

Nur in China sind bereits wieder Publikumsmessen im klassischen Sinn möglich. Dort werden etwa drei Viertel der alten Besucherzahlen erreicht, für die Deutschen Messeveranstalter, die auch dort einige Veranstaltungen organisieren, ein kleiner Hoffnungsschimmer.

Betriebsbedingte Kündigungen möglichst verhindern

Bei der Beschäftigung setzen die Frankfurter wie die Messen in München und Nürnberg auf einen sozialverträglichen Personalabbau ohne betriebsbedingte Kündigungen. Variable Vergütungen wie Prämien sind vorerst gestrichen und Lohneinbußen vereinbart.

Wesentliche Stütze der Personalkosten bleibt auch im neuen Jahr das staatliche Kurzarbeitergeld. Die Messe München will in den nächsten zwei Jahren 170 Stellen streichen. Die Messe Frankfurt bietet Mitarbeitern Abfindungen an und will am Kapitalmarkt Überbrückungskredite aufnehmen.