Zweite Schlichtungsrunde am Bau: Gewerkschaft droht mit Streik

Für zwei Tage sind die Räume in einem Berliner Hotel reserviert, eine lange Nachsitzung auf Freitag ist nicht ausgeschlossen. Schlichter Rainer Schlegel, heißt es aus Kreisen, versucht nach wie vor einen einvernehmlichen Schlichterspruch zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberverbänden der Baubranche hinzubekommen. Das gelang dem Präsidenten des Bundessozialgerichtes im letzten Herbst, als beide Seiten sich auch erst in der Schlichtung einigten.

Rauer Ton in den Tarifverhandlungen

Doch diesmal ist der Ton rauer, denn die Positionen liegen weit auseinander. In puncto Einkommen wäre eine Einigung noch am ehesten möglich. Die IG BAU fordert 5,3 Prozent. Bauindustrie und das Handwerk boten zuletzt drei Prozent an, aber für zwei Jahre. Vielleicht wäre auch die Angleichung der Löhne auf östlichen und westlichen Baustellen in Schritten möglich. Noch beträgt das Weniger im Schnitt rund fünf Prozent.

Streitpunkt Wegzeiten

Wo beide Seiten aber nach wie vor mauern, ist beim Kompromiss in puncto Wegezeiten. Bisher gibt es nur einen minimalen Ausgleich für die Fahrtzeit hin zur Baustelle. Die Gewerkschaft will hier mehr durchsetzen. Die Arbeitgeber verweisen auf einen jetzt schon gezahlten Zuschlag von 1.000 Euro pro Jahr. Der wird jedoch laut Rahmentarif als Ausgleich dafür gezahlt, dass die Baubeschäftigten auf unterschiedlichen Baustellen im Einsatz sind. Mit Wegezeiten habe das nichts zu tun, so sieht es die IG BAU.

"Wirklich allerletzte Chance"

Schlichter Schlegel wird heute etwas präsentieren und beide Seiten davon überzeugen müssen. Die Zeit drängt. In einer Woche – so will es die Schlichtungsordnung – muss der Schlichter seinen Spruch fällen. Wird der nicht einstimmig angenommen, dann will die Gewerkschaft mit ihren Aktionen auf den Baustellen loslegen und die dürften vor allem größere Bauprojekte treffen. Gewerkschaftschef Robert Feiger sprach von der "wirklich allerletzten Chance" für die Bauarbeitgeber. "Wenn es jetzt nicht zu einem vernünftigen Abschluss kommt, ist Arbeitskampf angesagt., so Feiger.