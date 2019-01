Zwangspause bei Audi dauert noch bis Sonntag

Ein Audi-Sprecher sagte, auch am Freitag werde im Stammwerk in Ingolstadt nicht produziert. Eine von Sonntag auf Montag geplante Sonderschicht sei ebenfalls gestrichen. Wie es danach weiter geht, hängt von den Verhandlungen für das Werk Györ in Ungarn ab, wo die Gewerkschaft deutlich mehr Geld für die Beschäftigten fordert.

Weil die Motoren aus Györ fehlen, kann Audi seit Wochenbeginn in Ingolstadt keine Fahrzeuge bauen. Mehr als 10.000 Beschäftigte haben deshalb gegenwärtig keine Arbeit.

Auch VW betroffen

In Neckarsulm läuft die Produktion noch bis einschließlich Donnerstag. Die Motoren aus Ungarn werden üblicherweise über Nacht per Bahn direkt an die Montagebänder geliefert; Lagerhaltung wird bei Teilen und Komponenten nur in geringem Umfang betrieben.

Bei VW fallen derzeit an einzelnen Standorten einzelne Schichten aus. Betroffen sei beispielsweise die SUV-Linie in Bratislava mit Q7 und Touareg, sagte eine VW-Sprecherin.

Gewerkschaft fordert mehr Geld

Der Audi-Standort Györ ist das größte Motorenwerk im Konzernverbund und versorgt auch Volkswagen. Die Beschäftigten vor Ort waren vergangene Woche in einen einwöchigen Streik getreten, der bis Donnerstagmorgen dauern soll.

Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Löhne um 18 Prozent und eine Angleichung an die Bezahlung in anderen Werken in Ost- und Mitteleuropa. Aus Gewerkschaftskreisen verlautete, die Tarifverhandlungen kämen gut voran.