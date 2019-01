Zwangspause bei Audi dauert bis Sonntag - Streik in Györ beendet

Ein Audi-Sprecher sagte, auch am Freitag werde im Stammwerk in Ingolstadt nicht produziert. Eine von Sonntag auf Montag geplante Sonderschicht sei ebenfalls gestrichen, weil Motoren aus dem ungarischen Werk in Györ fehlen.

Die Beschäftigten in Györ waren vergangene Woche in einen einwöchigen Streik getreten, der bis Donnerstagmorgen dauern sollte. Mittlerweile haben Gewerkschaften und Arbeitgeber eine Einigung in ihrem Tarifstreit erzielt, wie der Bayerische Rundfunk aus Gewerkschaftskreisen erfuhr. Daher wurde der Streik vorzeitig am Abend beendet. Der Audi-Standort Györ ist das größte Motorenwerk im Konzernverbund.

Mehr als 10.000 Autos können nicht gebaut werden

Die Gewerkschaft hatte eine Erhöhung der Löhne um 18 Prozent und eine Angleichung an die Bezahlung in anderen Werken in Ost- und Mitteleuropa gefordert. Die IG Metall Bayern erklärte sich solidarisch mit den Streikenden und kritisierte Billiglöhne: Die Montagemitarbeiter in Györ verdienten durchschnittlich 1.100 Euro brutto im Monat bei Lebenshaltungskosten wie in Westeuropa. Audi hatte je zehn Prozent in diesem und im nächsten Jahr angeboten.

Wegen des Streiks kann Audi seit Wochenbeginn in Ingolstadt keine Fahrzeuge bauen. Mehr als 10.000 Beschäftigte haben deshalb gegenwärtig keine Arbeit. Laut einem Unternehmenssprecher können deutlich mehr als 10.000 Autos der Baureihen A3, A4, A5 und Q2 nicht gebaut werden. In den Audi-Werken in Neckarsulm und Brüssel laufen die Bänder noch.

Auswirkungen in Leipzig und Bratislava

Betroffen von dem Streik in Ungarn sind mittlerweile auch das Porsche-Werk Leipzig mit den Modellen Cayenne, Panamera und Macan sowie im Volkswagen-Werk Bratislava der Bau der großen SUV-Modelle VW Touareg, Porsche Cayenne und Audi Q7. In Bratislava würden die Kleinwagen von VW, Skoda und Seat weiter gebaut, sagte eine VW-Sprecherin.

Die Motoren aus Ungarn werden üblicherweise über Nacht per Bahn direkt an die Montagebänder geliefert. Lagerhaltung wird bei Teilen und Komponenten nur in geringem Umfang betrieben.