Zuverdienst durch Untermiete - was zu beachten ist

Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sind die Preise für Strom und Gas explodiert, die Inflationsrate liegt bundesweit bei zehn Prozent, auch Lebensmittel werden immer teurer. Um die gestiegenen Kosten auszugleichen, überlegen viele leerstehenden Wohnraum, zum Beispiel ein Zimmer im Haus oder der Mietwohnung, unterzuvermieten. Auch als Mieter ist das möglich. Allerdings hat der Vermieter dabei mitzureden.

Grundlage für Untermiete: Berechtigtes Interesse

Mieter haben zwar grundsätzlich das Recht, sich Untermieter zu suchen. Voraussetzung dafür ist aber das, was im entsprechenden Gesetz "berechtigtes Interesse" genannt wird, erklärt Anja Franz, sie ist Juristin beim Mieterverein München. Darunter fällt beispielsweise, wenn man seinen Job verloren oder sich vom Partner getrennt hat und die Miete nun alleine zahlen muss. Auch wer im Alter Unterstützung brauche, kann aus einem "berechtigten Interesse" einen Untermieter suchen, sagt Franz.

Zum Artikel Studie: Mieten steigen vor allem in kleinen Städten

Allerdings genüge nicht, für sich selbst zu entscheiden, dass man ein berechtigtes Interesse habe, erklärt die Juristin vom Mieterverein. Als Mieter habe man zwar grundsätzlich einen Anspruch darauf, aber der Mieter sei nicht verpflichtet, die Untermiete zu genehmigen. Ob es auch ein berechtigtes Interesse ist, dass jemand angesichts der aktuellen Teuerungsrate von zehn Prozent mit seinem Einkommen einfach nicht mehr über die Runden kommt und deshalb gerne untervermieten möchten, lasse sich nicht eindeutig sagen, sagt die Fachfrau vom Mieterverein. Eine Definition im Gesetz gebe es nicht. Das seien Aspekte, die möglicherweise erst gerichtlich geklärt werden müssten.

Zwei Mietverträge, mit Mieter und Vermieter

Damit es möglichst keinen Streit gibt, der möglicherweise bis vor Gericht geht, rät der Mieterverein dazu, auch bei einer Untervermietung in jedem Fall einen schriftlichen Vertrag aufzusetzen. Denn auch die Untermiete sei ein Mietverhältnis. Man werde vom Mieter zum Vermieter und habe eine Doppelfunktion. In der sei man einerseits dem Hauptvermieter gegenüber in der Haftung, wenn der Untermieter etwas kaputtmacht. Andererseits habe man auch Ansprüche gegen ihn als Mieter.

Um alle Rechten und Pflichten beider Seiten schriftlich festzuhalten, gibt es beispielsweise online Vordrucke, die man ausfüllen kann, so wie bei klassischen Mietverträgen auch. Bei der Untervermietung gibt es allerdings Besonderheiten. Wer als Untermieter mit demjenigen, der ein Zimmer vermietet, unter einem Dach wohnt, hat kürzere Kündigungsfristen. Denn im Fall einer Kündigung man muss bis zum Auszug miteinander auskommen. Das gleiche gilt für komplett möbliert Zimmer. Auch hier gelten kürzere Kündigungsfristen als normalerweise.

Untermiete: Teilweise kürzere Kündigungspflicht

Wer ein Zimmer oder eine ganze Wohnung untervermieten möchte, muss also einige entsprechende Regeln des Mietrechts beachten: Vor allem, dass man ein berechtigtes Interesse beim Vermieter geltend machen muss, und dass bestimmte Kündigungsfristen gelten. Es gibt aber auch Regeln des Steuerrechts, die greifen.

Die Gewinne, die mit der Mieteinnahme erzielt werden, müssen versteuert werden. Die eigenen Ausgaben können gegengerechnet werden, erklärt Franz. Die entsprechenden Spalten in der Steuererklärung auszufüllen, sei aber nicht so schwer, wie manche vielleicht befürchten, heißt es vom Mieterverein. Daran muss der Zuverdienst durch Untervermietung also nicht scheitern.