Schaeffler baut rund 4.400 Stellen ab und verlagert Standorte

Zusätzlich zu dem bereits verabschiedeten Sparprogramm sollen weitere 4.400 Stellen abgebaut und Standorte aufgegeben werden, teilte Schaeffler heute mit. Dadurch will der Konzern jährlich bis zu 300 Millionen Euro einsparen. Als Grund nannte Schaeffler die Auswirkungen der Corona-Krise auf die weltweite Automobil- und Industrieproduktion.

Standort Eltmann wird faktisch aufgegeben

Der unterfränkische Standort Eltmann soll faktisch aufgegeben und nach Schweinfurt verlagert werden. Den Betrieb in Clausthal-Ellerfeld in Niedersachsen, wo Motorenteile geprüft werden, will Schaeffler schließen oder zeitnah verkaufen, heißt es in der Mitteilung weiter. Eine Schließung droht auch dem Standort in Wuppertal. Angesichts der Marktentwicklung seien "weitere Maßnahmen unvermeidlich", um die Auswirkungen der Corona-Krise zu meistern, so Vorstandschef Klaus Rosenfeld.

Kapitalerhöhung wird vorbereitet

Am kommenden Dienstag (15.09.20) wollen die Aktionäre die Voraussetzungen für eine Kapitalerhöhung schaffen. Bis zu 200 Millionen neue Aktien könnten ausgegeben werden, um dem Konzern zusätzliches Kapital zu verschaffen. Dabei handelt es sich aber lediglich um eine Formsache, denn Georg Schaeffler und seine Mutter Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann halten alle Stimmrechte.