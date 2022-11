Zukunft der Galeria-Standorte in Regensburg und Landshut unklar

Nachdem die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof angekündigt hat, wegen finanzieller Probleme mindestens ein Drittel seiner verbliebenen Warenhäuser schließen zu wollen, ist derzeit noch unklar, ob davon auch die Standorte in Niederbayern und der Oberpfalz betroffen sein werden.

Bislang kein Statement aus Essener Zentrale

Zwei der insgesamt 22 bayerischen Filialen befinden sich in Regensburg und eine in Landshut. Sowohl bei den Galeria-Standorten in Regensburg am Neupfarrplatz (Altstadt) und im Donau-Einkaufs-Zentrum als auch in Landshut verweisen die Verantwortlichen auf BR-Anfrage auf die Zentrale in Essen. Dort war aber am Mittwoch bislang noch kein Sprecher für ein Statement erreichbar.

Verdi will Standorte Regensburg und Landshut erhalten

Ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi in Bayern teilte dem BR mit Blick auf die drei Filialen mit, dass derzeit noch nicht ausgemacht sei, welchen Standort Schließungen überhaupt betreffen könnten. Es gebe aktuell viel mehr Fragezeichen als Antworten. Verdi setze sich aber dafür ein, dass kein Standort geschlossen wird und sehe nun Galeria-Investor René Benko in der Bringschuld, so der Sprecher weiter.

Kündigungen laut Konzern unvermeidbar

Galeria Karstadt Kaufhof hatte angesichts der aktuellen Konsumflaute und der gestiegenen Energiepreise am Montag Rettung in einem sogenannten Schutzschirmverfahren gesucht und angekündigt, mindestens ein Drittel seiner verbliebenen 131 Warenhäuser schließen zu wollen. Dabei seien auch betriebsbedingte Kündigungen unvermeidbar, hieß es vom Konzern.