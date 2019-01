Zughersteller Alstom: Gute Zahlen vor geplanter Fusion

Die europäische Wirtschaft braucht mehr Großunternehmen, die es mit der wachsenden Konkurrenz aus China aufnehmen können, so denkt man in Brüssel. Die EU-Kommission hat aber Bedenken gegen die geplante Fusion des französischen Zugherstellers Alstom mit der Zugsparte von Siemens. Heute legt Alstom Quartalszahlen vor.

Seit bekannt ist, dass Alstom mit der Zugsparte Siemens zusammengelegt werden soll, hat das Unternehmen große Fortschritte gemacht. Umsatz und Ergebnis verbesserten sich im letzten Jahr zweistellig.

Sorge um Arbeitsplätze und Wettbewerb

Möglicherweise ist der Hersteller des französischen Hochgeschwindigkeitszuges TGV auch allein gut aufgestellt. Seit Wochen gibt es Berichte, wonach die geplante Fusion auf der Kippe steht. Alstom würde seine unternehmerische Eigenständigkeit an Siemens verlieren, was in Frankreich Ängste auslöst, etwa vor dem Verlust von Arbeitsplätzen.

Die Regierung in Paris steht dennoch hinter der Fusion. Die EU-Kommission sorgt sich aber um den Wettbewerb, wenn es in Europa nur noch einen großen leistungsfähigen Zughersteller gibt. Egal ob es um TGV, ICE, Regionalzüge, U-Bahnen oder Signalanlagen geht, es gäbe im Binnenmarkt kaum noch Konkurrenz.

Siemens warnt indes vor dem chinesischen Rivalen CRRC. Der weltgrößte Zughersteller aus Peking hat in Europa 2018 seinen ersten Auftrag bekommen. Er liefert einige Lokomotiven für die Deutsche Bahn