Zu wenige Besucher: Computer-Messe Cebit wird eingestellt

"Es wird künftig keine Cebit mehr in Deutschland geben", sagte der Sprecher der Veranstalterin Deutschen Messe AG, Onuora Ogbukagu, in Hannover. Angesichts rückläufiger Flächenbuchungen für die Cebit 2019 sollen die "industrienahen Digitalthemen" der Cebit demnach künftig als Teil der Hannover Messe weitergeführt werden. Für die übrigen Themenfelder sollten spezielle Fachveranstaltungen entwickelt werden, die sich gezielt an einzelne Branchen richten. Kündigungen soll es laut Ogbukagu nicht geben, bei der Deutschen Messe seien "zahlreiche offene Stellen" vorhanden.

800.000 Besucher in der Cebit-Glanzzeit

Die Cebit fand seit 1986 jährlich auf dem Messegelände Hannover statt, zu ihren besten Zeiten um die Jahrtausendwende hatte die Messe bis zu 800.000 Besucher gezählt, dann aber ging die Kurve kontinuierlich nach unten.

Cebit: Kein Erfolg bei der digitalen Transformation

In diesem Jahr fand die Cebit erstmals im Sommer statt wie üblich im März statt, thematisch stand im Zuge einer Neuausrichtung die Digitalisierung von Unternehmen, Verwaltung und Gesellschaft im Fokus, die neue Cebit sollte "Leitveranstaltung für die digitale Transformation" sein. Formal nahm die Messe nun eher den Charakter eines Festivals an, die Veranstalter wollten so ein jüngeres Publikum anziehen.

Die Cebit im neuem Gewand lockte jedoch nur 120.000 Menschen aufs Messegelände - noch einmal deutlich weniger als 2017 mit 200.000 Besuchern.

Zweckoptimismus ohne Happy End

Oliver Frese, Vorstand der Deutschen Messe AG, zog dennoch zunächst ein positives Fazit des Neuanfangs. Man könne die neue Cebit nicht mit der alten vergleichen, erklärter er im Juni, Aussteller und Partner seien zufrieden gewesen, der Grundstein für neues Wachstum gelegt. Aus Sicht des Branchenverbandes Bitkom, der auch im Beirat der Messe sitzt, wurden die Erwartungen sogar übertroffen. Die Mitgliedsunternehmen seien "durch die Bank sehr zufrieden", sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder unlängst.

Noch im September erklärten die Cebit-Macher, die Cebit solle ab 2019 wieder an vollen fünf Tagen für Besucher öffnen, nachdem 2018 der erste Tag der komplett umgestalteten Messe ein Konferenztag. gewesen war.

Die Zukunft findet bei der Hannover Messe statt

Nun sollen die Cebit-Inhalte in die Hannover Messe integriert werden. "Die deutsche Wirtschaft hat in den vergangenen Jahren immer wieder über die thematische Überschneidung von Hannover Messe und Cebit diskutiert", erklärte Jochen Köckler, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe. "Wir werden daher die Themen überführen, die inhaltlich zur klaren Ausrichtung der Hannover Messe passen." In den kommenden Wochen werde zudem intensiv mit dem Digital-Markt geprüft, welche Themen "Potenzial für fokussierte Fachmessen aufweisen".