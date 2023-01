Zu wenig junge Menschen streben MINT-Berufe an

Beim Fachkräftemangel geht es oft um die so genannten MINT-Berufe. Die Abkürzung steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik und damit für Fächer, die in der Schule nicht so beliebt sind. Anders ist die Situation an den Hochschulen: Dort werden diese Fächer vergleichsweise häufig studiert.

Weniger junge Menschen bedeutet weniger Erstsemester

Der Ingenieurmangel, den Branchen wie der Maschinenbau beklagen, scheint der Statistik zufolge nicht am fehlenden Interesse zu liegen. Ein zeitweiliger Rückgang bei den Erstsemestern in den MINT-Fächern um 6,5 Prozent zum Wintersemester 2021/22 hatte andere Gründe. So verringert sich in Deutschland die Zahl der 17- bis 22-Jährigen immer weiter. Und die altersmäßige Auffrischung der Bevölkerung durch Studierende aus dem Ausland fiel in der Corona-Krise geringer aus.

2022/23 wieder mehr ausländische Studenten

Mit dem Abflauen der Pandemie stieg die Zahl der Erstsemester in Informatik, Maschinenbau und Elektrotechnik gleich wieder an - etwa zwei Prozent waren es im gesamten Studienjahr 2022. Nur im Bauingenieurwesen waren es weniger. Gestärkt wird die Entwicklung durch mehr weibliche Studenten, die inzwischen 35 Prozent in diesem Bereich ausmachen. Im EU-Vergleich sind Ingenieurstudiengänge in Deutschland besonders beliebt.

Die Gesamtzahl aller Studierenden war allerdings im letzten Jahr um gut ein Prozent zurückgegangen. Es könnte künftig also generell weniger Studentinnen und Studenten geben wegen der allgemeinen demographischen Entwicklung.

Wirtschaft sucht verzweifelt nach Akademikern mit MINT-Ausbildung

In der beruflichen Praxis stellt sich die Situation heute schon als Fachkräftemangel dar. Dem arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) zufolge fehlen bereits 140.000 Experten in akademischen MINT-Berufen. Große Engpässe gebe es in der Informationstechnik (IT), aber auch in der Elektrotechnik, im Maschinenbau und im Bau-Bereich. Ein Problem ist, dass viele derzeit aktive Ingenieure in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Es werden wahrscheinlich deutlich mehr gehen als neue Ingenieure hinzukommen. Dadurch dürfte sich der Mangel verschärfen, denn die Studentenzahlen sind bestenfalls konstant bis leicht steigend in diesen Fächern.

Wohlstand durch Ingenieurmangel in Gefahr

Im internationalen Vergleich muss man allerdings festhalten, dass viele Industrieländer solche Nachwuchsprobleme haben, zum Teil sogar in größerem Umfang. Mit seiner vergleichsweise hohen Industrialisierung und starken Abhängigkeit von Exporten ist Deutschland aber ein klassisches "Ingenieurland". Die IW-Experten sehen daher Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltigen Wohlstand in Gefahr. Solche Einschätzungen sind aber nicht neu, der drohende Engpass in den Ingenieurberufen zeichnet sich schon seit vielen Jahren ab.

So könnte man mehr Menschen für technische Berufe begeistern

Mehr MINT-Bildung, eine Stärkung der Berufs- und Studienorientierung seien damit dringend nötig, schreibt Axel Plünnecke vom IW. Allgemeine Impulse könnten von einer besseren Digitalisierung kommen, von mehr technisch-naturwissenschaftlichem Unterricht in den Schulen. Dort steht zum Beispiel das Thema Programmieren heute kaum auf den Lehrplänen. Gern genannt wird auch Informatikunterricht, der von vielen Branchenverbänden gefordert wird wie von Bitkom (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien).

"Einem Ingeniör ist nix zu schwör!" – Tut sich der Kaufmann leichter?

Hinzukommt, dass es Konkurrenz gibt durch kaufmännische Berufe, Juristinnen und Juristen, andere akademische Berufe oder Quereinsteiger. Ingenieurstudiengänge gelten als anspruchsvoll und haben hohe Durchfaller-Quoten. Studienabbrecher gibt es vor allem im universitären Bereich. Praxisgerechter mag die Fachhochschule sein.

Dennoch ist der Diplom-Kaufmann vielleicht doch einfacher zu haben als der Diplom-Ingenieur. Andererseits werden in den Unternehmen viele Führungsaufgaben im Management dann doch eher von Kaufleuten, Juristinnen und Juristen wahrgenommen. Die große Last der Innovationen und die Lösung der eigentlichen Fachprobleme vor allem im technischen Bereich wird dagegen gern allein den Ingenieurinnen und Ingenieuren aufgebürdet.